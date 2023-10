Wielki hit z udziałem Świątek w ćwierćfinale. Rok temu toczyły prawdziwe bitwy

Zmiana otoczenia dobrze zrobiła Idze Świątek. Odkąd przyleciała do Pekinu, jej forma i pewność siebie z każdym meczem rośnie, a najlepszym dowodem na to był środowy występ w polskim pojedynku przeciwko Magdzie Linette. Młodsza z naszych zawodniczek zaprezentowała się doskonale i wygrała to spotkanie 6:1, 6:1. Od początku nie było żadnych wątpliwości, która z tenisistek zasługiwała na awans do dalszej fazy.