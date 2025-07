Wielki dzień Igi Świątek, tak uhonorowali ją Anglicy. Ta reakcja mówi wszystko

Nie można powiedzieć, że przed rozpoczęciem Wimbledonu 2025 Iga Świątek w ogóle nie była brana pod uwagę jako kandydatka do wygrania turnieju - wszak mówimy o jednej z czołowych tenisistek świata. Wydaje się jednak, że była dopiero w drugim rzędzie faworytek patrząc na fakt, że nawierzchnia trawiasta nigdy nie była tą jej ukochaną.

W sobotę 12 lipca Świątek postawiła kropkę nad "i" i w wielkim finale kompletnie rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 . Tym samym mogła cieszyć się z otrzymania charakterystycznego trofeum - Venus Rosewater Dish. To jednak nie był jedyny sposób uhonorowania zwyciężczyni .

Nazwiska triumfatorek Wimbledonu trafiają bowiem również na specjalną tablicę - znaleźć się w gronie wymienionych tam tenisistek to naprawdę wielka rzecz. Kamera uchwyciła nawet moment, w którym Świątek prezentowane jest jej nazwisko widoczne na tej wyjątkowej liście. Reakcja mówi sama za siebie:

Raszynianka, mając 24 lata, ma już na swoim koncie łącznie 100 zwycięstw w zawodach wliczających się do Wielkiego Szlema i sześć trofeów wywalczonych w ramach tych prestiżowych zmagań - najwyższy laur z Wimbledonu dołączyła ona do czterech innych z Roland Garros i jednego z US Open.