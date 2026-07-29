Po nieudanej próbie obrony tytułu na Wimbledonie, z którego Iga Świątek odpadła po porażce z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie, nasza najlepsza tenisistka szykuje się do kolejnych występów - tym razem w Ameryce Północnej.

W najbliższym czasie 25-latkę zobaczymy w akcji podczas turniejów WTA 1000 w Toronto oraz Cincinnati, które będą stanowiły dla niej bezpośrednie przygotowanie do US Open, czyli ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie.

Tak w szkole traktowali Igę Świątek. "Nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat"

Tuż przed tą częścią tegorocznej rywalizacji w sieci pojawiła się długa rozmowa z Igą Świątek przeprowadzona przez Natalię Szymańczyk w ramach jej podcastu. Ósma obecnie rakieta świata dała się w niej poznać z nieco innej, prywatnej strony, opowiadając między innymi o tym, że jej życie - co naturalne - nie wygląda teraz tak samo, jak jeszcze przez dwudziestką.

Jak zmieniła się Iga Świątek? "Poznałam normalną stronę życia"

- Czujesz, że zmieniłaś się przez ostatnie 6 lat? - zagadnęła Igę Świątek Natalia Szymańczyk.

Tak, na pewno. Może ja tego nie czuję, bo jestem ze sobą na co dzień. Ale na pewno się bardzo zmieniłam

Po czym rozwinęła wątek: - Mam takie czasami wyostrzone zmysły na to, że świat nie jest taki idealny. Byłam raczej taka naiwna. Zawsze zakładałam pozytywne wartości u kogoś. A teraz poznałam normalną stronę życia. Już nie wszystko jest takie różowe po prostu. Musiałam nauczyć się w tym funkcjonować. Wiadomo, jak człowiek dorasta, to nagle jest takie zderzenie z rzeczywistością. Nie można sobie już tak beztrosko hasać po świecie, prawda? Jest trochę inaczej czasami. Więc myślę, że tego jestem bardziej świadoma i przez to też dojrzalsza. Nie powiedziałabym, że to mnie zmieniło na gorszą osobę. Może jestem czasami większą realistką.

Oczywiście, w ostatnich sezonach wiele zmieniło się u Igi Świątek także od strony czysto sportowej, o czym także nie omieszkała wspomnieć.

- Kiedyś wszystkie wyjazdy były nowością. A teraz czasami już wiem dosłownie, co się wydarzy na tych wyjazdach. To nie jest już żadne zaskoczenie. Jestem bardziej skupiona na pracy i na tenisie niż kiedyś. Bo kiedyś jednak chodziłam do szkoły. Miałam poczucie, że w sumie nie wiadomo czy będę tenisistką, czy mi to wyjdzie. I w sumie nie zdziwiłabym się, gdybym za trzy lata już nie grała w tenisa. A teraz jednak wiem, że to ze mną zostanie do końca. Jestem w tym bardziej ustatkowana - powiedziała 25-latka, która wciąż czeka na pierwszy wygrany turniej w tym sezonie.

Iga Świątek ALBERTO PIZZOLI AFP

Iga Świątek Henry Nicholls AFP





Iga Świątek: Przy 2-1 w tie-breaku popełniłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport