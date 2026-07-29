Wielka zmiana w życiu Igi Świątek. Sama to potwierdziła

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Przed kolejnymi występami na korcie kibice mieli okazję poznać Igę Świątek z nieco innej, prywatnej strony. 25-latka opowiedziała o niej podczas wizyty w opublikowanym ostatnio odcinku podcastu Natalii Szymańczyk. Była liderka rankingu WTA wyjawiła między innymi, jak zmieniło się jej życie i ona sama w ciągu ostatnich lat. "Byłam naiwna" - przyznała, opowiadając przy tym o swoim obecnym poglądzie na rzeczywistość.

Iga Świątek w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma żółto-czarny ręcznik, wokół czerwone kwiaty.
Iga ŚwiątekTOMASZ BARANSKI/REPORTERReporter

Po nieudanej próbie obrony tytułu na Wimbledonie, z którego Iga Świątek odpadła po porażce z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie, nasza najlepsza tenisistka szykuje się do kolejnych występów - tym razem w Ameryce Północnej.

W najbliższym czasie 25-latkę zobaczymy w akcji podczas turniejów WTA 1000 w Toronto oraz Cincinnati, które będą stanowiły dla niej bezpośrednie przygotowanie do US Open, czyli ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie.

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Tuż przed tą częścią tegorocznej rywalizacji w sieci pojawiła się długa rozmowa z Igą Świątek przeprowadzona przez Natalię Szymańczyk w ramach jej podcastu. Ósma obecnie rakieta świata dała się w niej poznać z nieco innej, prywatnej strony, opowiadając między innymi o tym, że jej życie - co naturalne - nie wygląda teraz tak samo, jak jeszcze przez dwudziestką.

Jak zmieniła się Iga Świątek? "Poznałam normalną stronę życia"

- Czujesz, że zmieniłaś się przez ostatnie 6 lat? - zagadnęła Igę Świątek Natalia Szymańczyk.

Tak, na pewno. Może ja tego nie czuję, bo jestem ze sobą na co dzień. Ale na pewno się bardzo zmieniłam
odpowiedziała nasza tenisistka

Po czym rozwinęła wątek: - Mam takie czasami wyostrzone zmysły na to, że świat nie jest taki idealny. Byłam raczej taka naiwna. Zawsze zakładałam pozytywne wartości u kogoś. A teraz poznałam normalną stronę życia. Już nie wszystko jest takie różowe po prostu. Musiałam nauczyć się w tym funkcjonować. Wiadomo, jak człowiek dorasta, to nagle jest takie zderzenie z rzeczywistością. Nie można sobie już tak beztrosko hasać po świecie, prawda? Jest trochę inaczej czasami. Więc myślę, że tego jestem bardziej świadoma i przez to też dojrzalsza. Nie powiedziałabym, że to mnie zmieniło na gorszą osobę. Może jestem czasami większą realistką.

Oczywiście, w ostatnich sezonach wiele zmieniło się u Igi Świątek także od strony czysto sportowej, o czym także nie omieszkała wspomnieć.

- Kiedyś wszystkie wyjazdy były nowością. A teraz czasami już wiem dosłownie, co się wydarzy na tych wyjazdach. To nie jest już żadne zaskoczenie. Jestem bardziej skupiona na pracy i na tenisie niż kiedyś. Bo kiedyś jednak chodziłam do szkoły. Miałam poczucie, że w sumie nie wiadomo czy będę tenisistką, czy mi to wyjdzie. I w sumie nie zdziwiłabym się, gdybym za trzy lata już nie grała w tenisa. A teraz jednak wiem, że to ze mną zostanie do końca. Jestem w tym bardziej ustatkowana - powiedziała 25-latka, która wciąż czeka na pierwszy wygrany turniej w tym sezonie.

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Kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową oraz unosi dłoń w geście skupienia.
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Tenisistka w białym stroju i czapce z daszkiem, z rakietą tenisową w dłoni, wyrażająca intensywne emocje podczas meczu.
Iga ŚwiątekHenry NichollsAFP


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