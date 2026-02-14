8:1 - tak przedstawiały się typy bukmacherów na wygraną Marii Sakkari z Igą Świątek w ćwierćfinale Qatar Ladies Open. Greczynka w ostatnich latach mierzyła się z wieloma problemami i nie była w stanie nawiązać do swojej najlepszej formy. Do tego przegrała wszystkie cztery wcześniejsze starcia z Raszynianką. W Dosze sprawiła jednak ogromną sensację.

Sensacyjna porażka Igi Świątek w Dosze. Wielkie nerwy w końcówce

Chociaż Świątek wygrała pewnie pierwszego seta 6:2, później doszło do załamania w jej grze. Do tego dużo lepiej prezentowała się Sakkari - nakręciła się do walki i zdołała odwrócić losy spotkania, w którym niemal nikt nie przewidywał niespodzianki.

Drugiego seta 52. rakieta świata wygrała 6:4, a w trzecim triumfowała 7:5, dzięki czemu to ona, a nie wiceliderka rankingu WTA awansowała do półfinału. Decydująca partia toczyła się w atmosferze permanentnego napięcia i nerwów w obozie reprezentantki Polski.

Kamery uchwyciły, jak Iga krzyczy w stronę swojego sztabu, a momentami wyraźnie nie radziła sobie z emocjami. W związku z tym, w opinii Tomasza Wolfke w jej sztabie szkoleniowym powinno dojść do ważnych zmian.

Dojdzie do zmiany w sztabie Świątek? Ekspert wskazał możliwe rozwiązanie

Ekspert w rozmowie z TVP Sport wyznał, że jego zdaniem Świątek powinna zatrudnić mentora, co jest dość powszechną praktyką. Wymienił przy tym wiele nazwisk, które widziałby u boku 24-latki. Trudno już bowiem ukryć, z jak poważnymi problemami natury mentalnej zdarza się mierzyć w trakcie spotkań naszehj tenisistce.

Nie wiemy, jakie są jej relacje z Fissettem i nigdy tego nie będziemy wiedzieli, bo żadne z nich tego nigdy szczerze nie powie publicznie. Może inny trener? Może trener z jeszcze wyższej półki - chociaż trudno sobie wyobrazić takiego szkoleniowca. Może Brad Gilbert, a z polskich przychodzi mi do głowy chyba tylko Tomek Iwański

- Są jeszcze Justine Henin, Amelie Mauresmo czy Lindsay Davenport. Na pewno to powinna być tenisistka z najwyższej półki, czyli była liderka światowego rankingu, zwyciężczyni Wielkich Szlemów, żeby była dla Igi wzorcem i partnerką do dyskusji - jak zmieniać tenis, jak go poprawić, jak zrobić, żeby znowu jak równa z równą móc rywalizować z najlepszymi i nie przegrywać w ćwierćfinale w Doha z Sakkari. Najbardziej oczywiste nazwisko to jednak Rafael Nadal albo Andy Murray - dodał.

W przeszłości z podobnego rozwiązania korzystała m.in. Agnieszka Radwańska, której doradzała Martina Navratilova. W bieżącym sezonie coraz częściej dochodzi do nerwowych sytuacji w meczach Igi Świątek, podczas których zdecydowanie największą przeszkodą w zwycięstwie staje się ona sama.

Na szczęście z potknięcia Igi w Dosze nie skorzystała goniąca ją w rankingu WTA Jelena Rybakina. Kazaszka również poległa na etapie ćwierćfinału. Lepsza od niej w trzech setach okazała się Victoria Mboko.

Iga Świątek KARIM JAAFAR AFP

Maria Sakkari KARIM JAAFAR AFP

Iga Świątek i Maria Sakkari KARIM JAAFAR AFP

