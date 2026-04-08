Iga Świątek od lat nie kryła swojego wielkiego podziwu dla Rafy Nadala, którego wprost nazywała swoim idolem. Tym bardziej wyjątkowy musi być dla niej fakt, że legendarny hiszpański tenisista wyciągnął do niej dłoń w niezwykle trudnym momencie, goszcząc ją w murach swojej akademii. Co więcej, 22-krotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema służy także Polce cenną radą, wspierając ją na korcie u boku Francisco Roiga - swojego byłego trenera, który ostatnio przejął dowodzenie w sztabie Raszynianki, zajmując miejsce Wima Fissette'a.

Kolejne nagrania z treningów Igi Świątek na słonecznej Majorce raz za razem trafiają do sieci. Nie umknęły one uwadze rywalkom byłej liderki rankingu WTA, które już boją się tego, co może wyniknąć ze współpracy króla i królowej kortów ziemnych, na których rozgrywane będą w najbliższym czasie najważniejsze turnieje.

- Widzieliśmy nagranie przedstawiające Igę pracującą z Rafą Nadalem na korcie. A teraz trenuje ona z Francisco Roigiem, który ostatnio był w sztabie Emmy Raducanu. Czuję, że to dla Igi perfekcyjny wybór. Widziałam ich filmiki z kortów ziemnych i pomyślałam sobie: "Uhhh... To zła wiadomość dla wszystkich" - mówiła Jessica Pegula w ostatniej rozmowie na kanale "The Player's Box Podcast".

- Pomyślałam sobie: "O Boże". Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowaliśmy, to Iga mająca u swojego boku na mączce Rafę. To niedozwolone - odpowiedziała jej w żartach Madison Keys.

Iga Świątek pod lupą na Majorce. Znany trener dopatrzył się zmiany

Krótkie filmy z treningów Igi Świątek w Rafa Nadal Academy są jednak dla niektórych źródłem nie tylko strachu, ale i analiz dotyczących tego, nad czym pracuje obecnie nasza tenisistka i co może zaprezentować po powrocie na kort.

Jeden z materiałów wziął pod lupę były tenisista, a obecnie znany trener i ekspert Brad Gilbert, dopatrując się możliwych zmian w grze Igi Świątek.

Wygląda na to, że gra trochę bardziej z głębi kortu zamiast dokładnie z linii końcowej

W jednym z wcześniejszych wpisów 64-latek zaznaczył także, że niezwykle cenne dla Polki mogą być lekcje pod czujnym okiem Rafy Nadala, który zabrał ją między innymi za techniczne kulisy swojego magicznego zagrania forhendem.

