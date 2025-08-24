Wielka zmiana u Igi Świątek. Nikt tego głośno nie mówił. Jest potwierdzenie
Iga Świątek odlicza dni do pierwszego meczu w turnieju singlistek US Open. Po triumfie w Cincinnati znów wymieniana jest jako główna faworytka do kolejnego tytułu wielkoszlemowego. Gdzie szukać źródeł powrotu do mistrzowskiej formy? Na to pytanie bez wahania odpowiada Maciej Ryszczuk, w sztabie raszynianki odpowiadający za przygotowania fizyczne. Wskazuje na kluczową zmianę w sferze mentalnej Igi.
Na pierwszy finał Igi Świątek pod trenerską pieczą Wima Fissette'a trzeba było czekać aż osiem miesięcy. Ale kiedy już tę barierę udało się przełamać, Polka stawała do pojedynku o turniejowy triumf czterokrotnie na przestrzeni 53 dni. Miało to miejsce w okresie 28 czerwca - 20 sierpnia.
Najpierw były dwa finały na trawie - w Bad Homburg i Wimbledonie (triumf). Zaraz potem dwa kolejne na kortach twardych - w Cincinnati (triumf) i US Open (mikst). Teraz pora na podbicie Nowego Jorku w grze pojedynczej.
Iga Świątek znów sięga po tytuły. "Więcej luzu na korcie i mniej skupiania na błędach"
Co spowodowało, że Świątek ponownie dociera do decydującej konfrontacji i zdobywa tytuły?
- Myślę, że Iga dużo bardziej daje sobie coś powiedzieć na korcie. Zareaguje, daje znać, że coś usłyszała, i stara się wprowadzać to w życie. Nie zawsze to miało miejsce. Czasami po prostu się odcinała, a czasami była też skupiona na swoich błędach czy potknięciach i nie do końca docierały do niej te informacje, które my przekazujemy - odpowiada w rozmowie z Eurosportem specjalista od przygotowania fizycznego, Maciej Ryszczuk.
- Poprawiła się pewnie ta sfera mentalna, pojawiło się więcej luzu na korcie i mniej skupiania się na błędach. Myślę, że to po prostu pozwoliło ten potencjał uruchomić z powrotem - dodaje.
Po utracie pozycji liderki rankingu WTA, najlepsza polska tenisistka w pewnym momencie klasyfikowana była nawet na ósmej lokacie. W ostatnich miesiącach odzyskuje jednak stracony dystans. W tej chwili jest drugą rakietą świata, plasując się tuż za plecami Aryny Sabalenki.
Świątek powalczy w Nowym Jorku o powtórzenie sukcesu z 2022 roku. Na kortach Flushing Meadows okazała się wówczas bezkonkurencyjna. W tegorocznej edycji przystąpi do singlowej rywalizacji we wtorek (17:30). Jej pierwszą rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango (84. WTA).