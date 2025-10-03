Wielka zmiana u Igi Świątek. Nie do poznania. Polka musiała z tym skończyć

- Cześć wszystkim, witam na Twitterze. Obserwuje mnie - napisała Iga Świątek w pierwszym wpisie na tej platformie komunikacyjnej, witając się z fanami. Był 21 stycznia 2019 roku, a wielka, międzynarodowa sława, była dopiero przed nią.

Dlatego też raszynianka - jako młoda zawodniczka - pozwalała sobie wówczas na znaczniej więcej żartobliwych wpisów i interakcji, z czego zrezygnowała dopiero z czasem, zapewne mając świadomość, że teraz każde jej słowo zostanie podchwycone i przetworzone przez medialne tryby.

O czym więc przed laty pisała Iga Świątek? Ciekawe przykłady można wręcz mnożyć.

Iga Świątek "królową Twittera". Tak wyglądają jej dawne wpisy

Raz pokazała swoje zdjęcie z dzieciństwa, do którego którego pozowała z dumną miną obok uśmiechniętej, starszej siostry Agaty.

Przy innej okazji, oferowała pomoc w... trzepaniu dywanów rakietą tenisową trenerowi Michałowi Lewandowskiemu, który jej zdaniem na zamieszczonym przez siebie nagraniu nie używa rotacji i źle pracuje nadgarstkiem.

Z wpisów naszej tenisistki można było dowiedzieć się nieco o przebiegu jej przygotowań do egzaminu dojrzałości.

- W piątek pisałam próbną maturę z matematyki rozszerzonej i o godzinie 14 pobrałam arkusz ze strony OKE, który jak się wczoraj okazało był niekompletny. Czy ktoś jest w stanie mi to wyjaśnić? I czy to możliwe że został wstawiony niekompletny arkusz? BTW, ja nie mając wszystkich danych założyłam, że to szkielet sześcianu - pisała Iga Świątek w 2020 roku, załączając zdjęcie arkuszu.

A jak się okazuje, nasza reprezentantka czasami siedziała pogrążona w nauce... w dość nietypowym stroju.

Z Twittera mogliśmy się także dowiedzieć, jaki prezent urodzinowy otrzymała od Igi Świątek w 2019 roku Daria Abramowicz... i z jak dużym opóźnieniem został on wręczony. A były to buty, na których bohaterowie kreskówki "Pinky i Mózg" znów chcieli planowali podbić świat.

Obie panie generalnie stosunkowo często wchodziły swego czasu we wzajemne, internetowe interakcje. Przykłady? Proszę bardzo!

Pewnego dnia Daria Abramowicz pochwaliła się dość fundamentalnym w swej naturze pytanie, które usłyszała od jednej z zawodniczek. A brzmiało ono: "Gdybyś mogła być robakiem, jakim byś była?".

Jako autorka szybko podpisała się pod nim Iga Świątek. - Czy zgodziłam się na publikację moich filozoficznych pytań? Czy psycholog przypadkiem nie odpowiedział równie poważnie? - napisała w humorystycznym tonie nasza tenisistka.

Innym razem, gdy raszynianka pochwaliła się czterodniowym wypadem nad morze wraz ze swoim teamem, Daria Abramowicz postanowiła upublicznić konstrukcję, stworzoną przez Igę Świątek przy palenisku. "Pokaż lepiej wyższą inżynierię..." - dodała.

- No rozszerzałam przez miesiąc fizykę w LO, więc wiem co robię - odparła dumna Iga Świątek.

- Pokażesz swoją znajomość aero- i hydrodynamiki na pokładzie - odparła Daria Abramowicz.

- Nawet Cię nauczę jak grzecznie poprosisz - zripostowała swoją panią psycholog jej podopieczna.

Do dość ciekawej sytuacji doszło także wtedy, gdy Igę Świątek zaczął obserwować dość znany z dość humorystycznych wpisów profil "Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom".

Daria Abramowicz nie omieszkała skwitować tej sprawy. - A może początek nowego, pięknego etapu? - zapytała z humorem.

Na co Iga Świątek odpowiedziała: - A jaki spokój od treningu mentalnego bym miała.

Te sytuacje jasno pokazują, że Iga Światek potrafi odbijać piłeczkę nie tylko na korcie. A swoje poczucie humoru mimo wciąż potrafi pokazywać. Lecz już nie w takim wydaniu i w takiej skali, jak robiła to w poprzednich latach.

