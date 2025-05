Już nie jako wiceliderka, za to 5. rakieta rankingu WTA Iga Świątek przystąpi do tegorocznego Roland Garros. Kryzys tenisistki z Raszyna postępuje, choć w oczach ekspertów pozostaje ona jedną z faworytek do triumfu w Paryżu. Tuż po bolesnej zmianie w rankingu spadł na nią cios z kompletnie nieoczekiwanej strony. - Nie sądzę, by można było ją określić jako główną faworytkę - usłyszała reprezentantka Polski.