Tak się jednak stało, a Australijka od początku uważała, że oddanie fotela liderki światowego rankingu Polce jest doskonałą możliwością. - Iga całkowicie na to zasługuje. Mam nadzieję, że nadal będzie tą samą osobą i wszystko będzie robić po swojemu i gonić z tym, co ma w swoich tenisowych marzeniach. Jest genialną osobą i była jedną z pierwszych, które do mnie napisały po mojej informacji o zakończeniu kariery. To jest naprawdę miłe - powiedziała w marcu 2022 roku Barty.