Wielka rywalka Świątek "zniknęła z drabinki". Co za wiadomość

Rybakina była zgłoszona, do imprezy w Tokio z "trójką", co oznacza, że ze Świątek mogła spotkać się dopiero w półfinale. Gdyby obie tenisistki dotarły do tej fazy, to zapowiadał się bardzo trudny mecz dla naszej zawodniczki. W czterech poprzednich starciach wygrała bowiem tylko jedno.