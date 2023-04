Wielka rywalka obnaża formę Igi Świątek. Polka może być w tarapatach

WTA w Stuttgarcie. Ons Jabeur mówi wprost: "Iga Świątek nie gra tak dobrze, jak przed rokiem"

Iga Świątek może przystępować do starcia z Ons Jabeur podbudowana ubiegłorocznymi potyczkami z Tunezyjką. W obu górą była liderka światowego rankingu, sięgając po dwa trofea. Pokonała bowiem swoją najbliższą rywalkę w finale rywalizacji w Rzymie oraz w finale wielkoszlemowego US Open. Teraz 28-latka ma nadzieję na to, że uda się jej przeprowadzić udany rewanż na Polsce. Z czym Ons Jabeur wiąże swoje nadzieje przed półfinałowym bojem?