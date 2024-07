Wielka rywalka Igi Świątek nawet się nie wahała. Padło trudne pytanie, zaczęła mówić o Polce

Iga Świątek po ponad trzytygodniowej przerwie wraca na kort i już we wtorek rozpocznie zmagania w tegorocznym Wimbledonie. Polka, która nie jest ekspertką od gry na trawie, wprawdzie nie jest faworytką do triumfu, ale i tak wzbudza respekt wśród rywalek. Świadczą o tym słowa mistrzyni US Open Coco Gauff, która podczas konferencji prasowej dostała trudne pytanie o to, kogo podziwia w światowym tourze.