Laureus World Sports Awards to przyznawane corocznie bardzo prestiżowe nagrody w świecie sportu. Inicjatywa ta ruszyła w 1999 roku dzięki fundacji Laureus Sport for Good. "Wspiera ona ponad 160 projektów społecznych w ponad 40 krajach. Programy te mają na celu wykorzystanie siły sportu do położenia kresu przemocy i dyskryminacji oraz udowodnienie, że sport ma moc zmieniania świata" - czytamy. Statuetki te są nazywane "sportowymi Oscarami".

