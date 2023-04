Wielka kasa na horyzoncie. Iga Świątek może przywieźć z Niemiec fortunę

Iga Świątek idzie jak burza podczas w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie . Nasza najlepsza tenisistka wróciła do rywalizacji po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją. Raszynianka na swoim koncie ma już dwa zwycięstwa w Stuttgarcie. Na początku zmagań jej rywalką była reprezentantka Chin, Qinwen Zheng, z którą wygrała 6:1, 6:4 i pewnie awansowała do ćwierćfinału.

"Rywalka bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie. Ja nie mogłam odnaleźć swojego rytmu i poprzez swoje doświadczenie i grę, Karolina to wykorzystała. Powinnam być bardziej przygotowana na początku. Następnym razem na pewno to zmienię. Bardzo się cieszę, że wróciłam w drugim secie. Już w pierwszej partii czułam się lepiej, ale wówczas było za późno. Na szczęście potem grałam coraz lepiej "- mówiła po meczu 21-letnia zawodniczka.

Iga Świątek wciąż w grze. Wielkie pieniądze czekają na tenisistkę w Niemczech

Raszynianka może liczyć na kolejny zastrzyk gotówki w Stuttgarcie. Po wygranym starciu z Pliskovą tenisistka zainkasowała 43 322 dolary, czyli ok. 181 tys. polskich złotych. To jednak nie wszystko. Sukcesy w turnieju sprawiły, że Świątek w rankingu może dopisać sobie 185 pkt. Kolejne imponujące nagrody przed reprezentantką Polski. Nasza najlepsza rakieta zmierzy się w sobotę 22 kwietnia z Tunezyjką Ons Jabeur.

Jeśli 21-latka awansuje do finału turnieju WTA, wtedy na jej konto wpadnie 74 161 dol. (ok. 311 tys. złotych). Zwycięzca rozgrywek w Niemczech rozbije bank, bowiem zarobi 120 150 dolarów, czyli około pół miliona złotych. W ubiegłym roku Polka pokonując w finale Białorusinkę, Arynę Sabalenkę otrzymała od organizatorów dużo mniej, bo zainkasowała 93 823 dolary. Dodatkowo w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze luksusowe auto. Niemcy pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo.