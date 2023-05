Wielka kasa czeka na Igę Świątek. Przed nią walka o milion

Świątek wraca po kontuzji, by pokonać Zhenga w Stuttgarcie. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Iga Świątek wciąż niepokonana w Madrycie. Wiadomo, ile już zarobiła w Hiszpanii

Suma nagród za triumf w turnieju wynosi 15,4 mln. euro (ok. 70,5 miliona złotych). Warto podkreślić, że kwota jest do podziału dla kobiet i mężczyzn. Dla zwyciężczyni przeznaczono łączną sumę 1 105 265 euro. Za awans do kolejnej rundy na konto raszynianki wpłynęło już 161,5 tysięcy euro (ok. 750 tysięcy złotych).