Wielka fortuna czeka na Igę Świątek! Piekielnie trudne zadanie przed Polką

Turniej WTA w Indian Wells. Iga Świątek stanie do obrony tytułu

Na liście zawodniczek zgłoszonych do zawodów widnieją nazwiska ścisłej czołówki rankingu WTA . Na korcie pojawią się między innymi: Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Caroline Garcia, Coco Gauff , czy wspomniana już ubiegłoroczna finalistka - Maria Sakkari. Na zwyciężczynię turnieju czeka nagroda w wysokości 1,26 mln dolarów amerykańskich , co w przeliczeniu wynosi około 5,5 mln złotych .