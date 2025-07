Wieka feta po triumfie Świątek. Ekspertom zabrakło słów. "Niewiarygodne"

W drugiej partii gra stała się odrobinę bardziej wyrównana, jednak nasza reprezentantka wciąż kontrolowała to, co dzieje się na korcie. Frustracja rywalki rosła wraz z kolejnym nieudanym zagraniem. W końcu Świątek domknęła drugiego seta i triumfowała w całym meczu 6:0, 6:0. Aż trudno uwierzyć w to, co w sobotnie popołudnie działo się w Londynie.