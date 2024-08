"Widzieliśmy, jak było". Radwańska obnażyła Collins. Przytacza szczegóły

Nie milkną echa zachowania Danielle Collins w trakcie meczu z Igą Świątek, który ostatecznie Amerykanka skreczowała i pożegnała się z marzeniami o półfinale olimpijskim. Chociaż rywalka Polki uskarżała się na problemy zdrowotne, to jeszcze tego samego dnia przystąpiła do starcia deblowego, co dosadnie na antenie Eurosportu skomentowała Agnieszka Radwańska. Była polska tenisistka nie przebierała w słowach.