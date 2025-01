Wicemistrzyni świata na drodze Świątek. Oto rywalka Polki w drugiej rundzie Australian Open

Iga Świątek zagra o trzecią rundę Australian Open. Kolejna wymagająca przeciwniczka

Kolejny mecz z udziałem Świątek odbędzie się w czwartek. Wtedy to przystąpi do rywalizacji o trzecią rundę. Przeciwniczka dla Igi została wyłoniona jeszcze przed startem rywalizacji z udziałem Polki. Nasza reprezentantka zmierzy się z Rebeccą Sramkovą. Zawodniczka ze Słowacji błyszczała pod koniec ubiegłego sezonu. Po US Open zanotowała sporo zwycięstw, a jej największym sukcesem okazał się srebrny medal w finałach Pucharu Billie Jean King. 28-latka mocno przyczyniła się do osiągnięcia naszych południowych sąsiadów.