Iga Świątek w swojej tenisowej karierze osiągnęła już zdecydowanie więcej niż 99% tenisistek. Polka ma bowiem w swojej kolekcji triumfy w Roland Garros, Wimbledonie oraz US Open, a także brązowy olimpijski medal. Do pełni szczęścia tak naprawdę brakuje jej Australian Open i olimpijskiego złota.

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To, jak prezentuje się w trwającym sezonie nie daje wiele powodów do optymizmu w kontekście najbliższej przyszłości. Polka nie prezentuje się najlepiej, obecnie plasuje się poza grupą zawodniczek, która wystąpi w WTA Finals. Wszystko może się jednak naprawdę szybko zmienić.

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Potrzebne są jednak dobre wyniki. Pierwsza szansa na osiągnięcie dobrego rezultatu przyszła w Kanadzie. Iga w imprezie rangi WTA 1000 w Toronto pokonała nie bez kłopotów Sarę Bejlek. Dzięki zwycięstwu w spotkaniu z Czeszką Iga przystąpi do spotkania rundy trzeciej, a jej rywalką będzie Viktorija Golubić. To postać barwna i utytułowana.

Szwajcarka ma serbsko-chorwackie korzenie. Urodziła się w Zurychu, ale jej matka jest Serbką, a ojciec Chorwatem. Jej największym znakiem rozpoznawczym jest bez wątpienia jednoręczny backhand. W żeńskim tenisie nie oglądamy zbyt wielu zawodniczek, które grają w ten sposób, kultywując tradycję Rogera Federera.

Oprócz tego w swojej karierze osiągnęła coś, o czym marzy większość tenisistek - zdobyła olimpijski medal. Z Tokio w 2021 roku wyjechała jako wicemistrzyni olimpijska w grze podwójnej. Szwajcarka występowała w parze z równie doświadczoną Belindą Bencić. Oprócz tego próżno szukać wielkich sukcesów.

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Najdalej w Wielkim Szlemie doszło do ćwierćfinału w Wimbledonie 2022. Aż 23 razy odpadała już w pierwszej rundzie rywalizacji w tych najbardziej prestiżowych turniejach. Z Igą Świątek mierzyła się cztery razy. Wygrała raz - 2019 roku. Kolejne trzy mecze nie okazały się wielkim wyzwaniem dla Igi.

Oprócz zdobycia olimpijskiego medalu obie panie łączy wspólna pasja. Tą jest czytanie. Zarówno Golubić, jak i Świątek otwarcie przyznają, że kochają czytać, choć lubują się w nieco innych gatunkach. Szwajcarka bowiem jest wielką fanką całej serii o losach Harry'ego Pottera autorstwa J.K. Rowling.

Świątek stawia raczej na pozycje z gatunku literatury pięknej, długie powieści, a także kryminały przed meczami. Jedną z jej ulubionych autorek jest Agatha Christie. Szczególnie lubi stawiać na ten gatunek przed samymi meczami, aby wciągnąć się w fabułę i odciąć od emocji związanych z tenisowym widowiskiem.

Jak widać, nie ma wątpliwości, że Iga Świątek jest lepszą tenisistką i ma większe osiągnięcia na kortach. Polka bez wątpienia będzie faworytką rywalizacji na twardym korcie w Toronto. Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania pasjonatek czytania na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto MERT ALPER DERVIS AFP



