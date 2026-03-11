Wiadomość od Świątek. Nie minęła doba. Sabalenka wnosi o zmianę

Podczas trwającego turnieju WTA 1000 w Indian Wells podnoszony jest temat równości - lub jej ewentualnego braku - wśród tenisistów i tenisistek. O komentarz w tej sprawie poproszona została po zwycięstwie nad Marią Sakkari Iga Świątek. Jeszcze tego samego dnia podobne pytanie usłyszała Aryna Sabalenka i choć płynący od niej przekaz był podobny do stanowiska Polki, Białorusinka dopatrzyła się konieczności zmian i poprawy na jednym polu.

Aryna Sabalenka w czerwonym stroju z rakietą, obok Iga Świątek udzielająca wywiadu na tle WTA Finals Riyadh.
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekNurPhoto / NurPhoto via AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W rozegranym w nocy z poniedziałku na wtorek meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek skutecznie zrewanżowała się Marii Sakkari za ostatnią porażkę z Dohy, pewnie pokonując Greczynkę w dwóch setach (6:3, 6:2). Dzięki temu polska wiceliderka światowego rankingu jest już o krok od ćwierćfinału prestiżowej amerykańskiej imprezy, o który zagra z Czeszką Karoliną Muchovą.

Po spotkaniu nasza tenisistka pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której pytano ją między innymi o kwestie dotyczące równości w rywalizacji mężczyzn, duetów i par mieszanych, choćby w sferze komponowania terminarzy.

- Szczerze mówiąc, nie patrzę na harmonogram z tej perspektywy, ponieważ chociażby wy możecie powiedzieć, że gra w nocnej sesji jest najlepsza, podczas gdy ja wolę dzienną. Więc gdy nie ma równości i gram w sesji dziennej, mi jest z tym dobrze. Dlatego nie analizowałam tego w ten sposób, bo nigdy nie czułam takiej potrzeby. (...) Jedyną sferą, w której może dochodzić do nierówności jest kwestia próśb poszczególnych zawodników i zawodniczek, ale nie wiem jak wyglądają one u innych, dlatego nie mam możliwości, by to ocenić - stwierdziła Iga Świątek.

- Odkładając na bok temat terminarza. Czy są inne pola, na których odczuwasz nierówność? A może rozważasz je jako identyczne? - dopytywali dziennikarze.

- Nigdy nie byłam facetem, nie grałam w tourze ATP, więc nie wiem, jak oni są traktowani. Ale czuję, że my jesteśmy traktowane w dobry sposób. Więc nie powiedziałabym, że cokolwiek jest źle, jeśli chodzi o nasze życie w tourze. To oczywiści trudne, bo sam sport jest trudny. Ale nie, gramy w tych samych turniejach, mamy to samo środowisko, więc nie wiem, gdzie mogłoby dochodzić do nierówności - odpowiedziała druga rakieta świata.

WTA Indian Wells. Iga Świątek i Aryna Sabalenka niemal jednym głosem

Podobne pytania usłyszała po swoim zwycięstwie nad Naomi Osaką liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka. - Myślę, że jesteśmy na właściwej ścieżce, poruszamy się w odpowiednim kierunku. Jesteśmy traktowane tak samo, płacą nam tyle samo. Ogólnie mam wrażenie, że kobiecy sport rozwija się coraz lepiej. I tak, czuję, że to wszystko idzie w dobrą stronę - powiedziała Białorusinka, odnosząc się do równości płci. Jej wypowiedź była więc bliźniaczo zbieżna z przekazem Igi Świątek.

Aryna Sabalenka została jednak zapytana także, czy widzi pole do ewentualnych zmian. I wysunęła wniosek ze swoją propozycją.

- Jeśli o mnie chodzi, osobiście jestem zadowolona z większości rzeczy. Nawet harmonogramu, nagród finansowych i wszystkiego innego. Ale prawdopodobnie wykonałabym nieco lepszą pracę w kwestii promocji naszego sportu. Jestem pod wrażeniem... Choć może nie pod wrażeniem, ale uwielbiam sposób promocji ATP i to, jak działa tamtejszy marketing. Czuję, że to jest luka, którą można wypełnić i przyciągnąć więcej uwagi w stronę kobiecego tenisa - zaapelowała liderka rankingu WTA.

