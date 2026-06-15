Od ostatniego meczu z udziałem Igi Świątek minęło już 15 dni. A był nim mecz 1/8 finału Rolanda Garrosa, który zakończył się zwycięstwem ukraińskiej tenisistki Marty Kostiuk 7:5, 6:1.

Mimo wcześniejszej niż w poprzednich latach porażki w stolicy Francji nasza trzecia rakieta świata nie zdecydowała się na występ w startującym dzisiaj turnieju WTA 500 w Berlinie. Raszynianka sezon na trawie rozpocznie - jak przed rokiem - w Bad Homburg, tuż przed samym Wimbledonem.

W minionym sezonie ten wariant niespodziewanie zapewnił Idze Świątek wielkoszlemowy tytuł. Zobaczymy, jak tym razem spisze się w Londynie nasza 25-letnia reprezentantka.

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Była liderka rankingu WTA już w pocie czoła pracuje nad tym, by w jak najlepszej formie przystąpić do obrony tytułu. A robi to w wyjątkowym dla siebie miejscu, o czym sama poinformowała dzisiaj za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powrót na Majorkę, gdzie trawa jest zawsze bardziej zielona

Opublikowała przy tym serię zdjęć z kortu. Na jednym z nich zapozowała wraz z członkami swojego sztabu. Obecni na fotografii są: jej trener Francisco Roig, trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

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Przypomnijmy, że to właśnie na Majorce Iga Świątek szlifowała formę przed ubiegłorocznym Wimbledonem.

- Mieliśmy 5 dni treningu. W tym czasie codziennie spędzaliśmy 1,5 godziny na trawie. Było to połączenie przyzwyczajenia się do trawiastej nawierzchni z bardzo ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi - tłumaczył wówczas w rozmowie z TVN jej ówczesny trener Wim Fissette.

To na Majorce także rozpoczęła się współpraca Igi Świątek z następcą Belga - wspomnianym Francisco Roigiem. Polsko-hiszpański duet wciąż czeka na pierwszy wspólny sukces. Czy przyniesie go okres gry na trawie? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.

Turniej w Bad Homburg wystartuje 21 czerwca, a tegoroczny Wimbledon osiem dni później.

Iga Świątek MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP

Iga Świątek IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler East News





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