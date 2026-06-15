Wiadomość od Świątek. Decyzja o powrocie. Tuż przed Wimbledonem

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Tegoroczny Wimbledon zbliża się wielkimi krokami. Wśród pań tytułu na londyńskich kortach bronić będzie Iga Świątek. W poszukiwaniu formy 25-letnia zawodniczka zastosowała manewr z poprzedniego sezonu - nie tylko zgłosiła się na listę uczestniczek turnieju WTA w Bad Homburg, ale też zdecydowała się powrócić na Majorkę, by trenować na tamtejszych kortach trawiastych. Sama ogłosiła to za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Iga Świątek w białej czapce z daszkiem i koszulce, podczas treningu na świeżym powietrzu.
Iga Świątek będzie broniła tytułu na WimbledonieRex Features/East News / Javier Garcia/ShutterstockEast News

Od ostatniego meczu z udziałem Igi Świątek minęło już 15 dni. A był nim mecz 1/8 finału Rolanda Garrosa, który zakończył się zwycięstwem ukraińskiej tenisistki Marty Kostiuk 7:5, 6:1.

Iga Świątek zamieściła wpis na Instagramie. Jedno zdanie. Wszyscy na to czekali

Mimo wcześniejszej niż w poprzednich latach porażki w stolicy Francji nasza trzecia rakieta świata nie zdecydowała się na występ w startującym dzisiaj turnieju WTA 500 w Berlinie. Raszynianka sezon na trawie rozpocznie - jak przed rokiem - w Bad Homburg, tuż przed samym Wimbledonem.

Zobacz również:

Tenis. Na zdjęciu Maja Chwalińska oraz Mirra Andriejewa
Iga Świątek

Znów głośno o Andriejewej. Nawet nie wyszła na kort. WTA potwierdza zmianę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

W minionym sezonie ten wariant niespodziewanie zapewnił Idze Świątek wielkoszlemowy tytuł. Zobaczymy, jak tym razem spisze się w Londynie nasza 25-letnia reprezentantka.

Iga Świątek ogłasza przed Wimbledonem. To tam trenuje Polka

Była liderka rankingu WTA już w pocie czoła pracuje nad tym, by w jak najlepszej formie przystąpić do obrony tytułu. A robi to w wyjątkowym dla siebie miejscu, o czym sama poinformowała dzisiaj za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powrót na Majorkę, gdzie trawa jest zawsze bardziej zielona
napisała Iga Świątek

Opublikowała przy tym serię zdjęć z kortu. Na jednym z nich zapozowała wraz z członkami swojego sztabu. Obecni na fotografii są: jej trener Francisco Roig, trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

Cudowny zwrot akcji w walce o finał. Będzie jednak polski mecz o tytuł WTA

Przypomnijmy, że to właśnie na Majorce Iga Świątek szlifowała formę przed ubiegłorocznym Wimbledonem.

- Mieliśmy 5 dni treningu. W tym czasie codziennie spędzaliśmy 1,5 godziny na trawie. Było to połączenie przyzwyczajenia się do trawiastej nawierzchni z bardzo ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi - tłumaczył wówczas w rozmowie z TVN jej ówczesny trener Wim Fissette.

To na Majorce także rozpoczęła się współpraca Igi Świątek z następcą Belga - wspomnianym Francisco Roigiem. Polsko-hiszpański duet wciąż czeka na pierwszy wspólny sukces. Czy przyniesie go okres gry na trawie? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.

Turniej w Bad Homburg wystartuje 21 czerwca, a tegoroczny Wimbledon osiem dni później.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

Legenda zdumiona pomysłem wobec Mai Chwalińskiej. "Na granicy bredni"

Artur Gac
Artur Gac
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem zasłania usta dłonią, wyrażając zaskoczenie lub silne emocje, na tle rozmytej trybuny z czerwonymi elementami.
Iga ŚwiątekMAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP
tenisistka w czapce z daszkiem trzymająca biały ręcznik, ubrana w sportową odzież, stoi na tle rozświetlonej niebieskimi światłami widowni
Iga ŚwiątekIMAGO/Eibner-Pressefoto/MemmlerEast News


Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystkoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja