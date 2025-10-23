13 dni - tyle minęło od ostatniego spotkania z udziałem Igi Świątek. 10 października nasza reprezentantka wyraźnie uległa Jasmine Paolini 1:6, 2:6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dla wiceliderki rankingu był to najgorszy występ od dłuższego czasu. Została całkowicie zdominowana przez złotą medalistkę igrzysk w grze podwójnej z Paryża. W ten sposób tenisistka z Italii odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w siódmej bezpośredniej batalii z raszynianką.

Od tamtej pory Polka nie brała udziału w żadnych zmaganiach. Przez pierwsze dni skupiła się na odpoczynku, chcąc jak najlepiej zregenerować się przed końcową fazą sezonu 2025. Tydzień temu raszynianka pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych zdjęciami z podróży do Włoch, a mówiąc konkretniej - do pięknego miasta Matera. U boku mistrzyni tegorocznego Wimbledonu znalazł się m.in. jej tata.

WTA Finals: Iga Świątek opublikowała informację na temat przygotowań

Po krótkiej wyprawie na Półwysep Apeniński przyszedł czas na przygotowania do ostatnich wyzwań dla 24-latki w tym roku. W sieci sukcesywnie pojawiały się ujęcia z treningów Świątek na siłowni oraz korcie. Dziś wieczorem Iga oficjalnie zabrała głos za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie. Jej wpis potwierdza to, co dało się zauważyć przez ostatnie kilka dni. Oto co miała do przekazania Polka swoim kibicom na całym świecie. "Ten tydzień stał pod znakiem szlifowania formy i regeneracji. Ostatni wysiłek przed WTA Finals" - napisała nasza reprezentantka. Do tego załączyła fotografie ze spaceru po lesie oraz treningów na korcie.

Rozwiń

Widać, że wiceliderka rankingu chce jak najlepiej spożytkować każdą chwilę przed zmaganiami w Rijadzie. Korzysta także z uroków pięknej, ciepłej jesieni, jaka w ostatnich dniach nastała w kraju nad Wisłą. To dobry prognostyk przed walką o tytuł z najlepszymi zawodniczkami sezonu. Znamy już prawie pełny skład uczestniczek WTA Finals w singlu. Podczas imprezy w Arabii Saudyjskiej zobaczymy oprócz Polki: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą, Jessicę Pegulę, Madison Keys i Jasmine Paolini. Ostatnia pozycja wyjaśni się w ciągu najbliższych godzin. Jeśli Jelena Rybakina pokona Victorię Mboko w ćwierćfinale WTA 500 w Tokio, wówczas to reprezentantka Kazachstanu zagra w Rijadzie. W przeciwnym razie będzie to Mirra Andriejewa.

Turniej WTA Finals zafiniszuje 8 listopada. Chociaż te zmagania kończą rywalizację w głównym cyklu kobiecych rozgrywek, to dla Igi Świątek nie będzie to ostatnia impreza, w jakiej weźmie udział w tym sezonie. Od 14 do 16 listopada zobaczymy ją w Gorzowie Wielkopolskim. Razem z innymi reprezentantkami Polski powalczy w turnieju play-off Pucharu Billie Jean King, organizowanym przez ITF. Rywalami naszych tenisistek będą zawodniczki z Nowej Zelandii oraz Rumunii. Szykuje się zatem intensywna pierwsza połowa listopada dla raszynianki.

Casper Ruud - Stan Wawrinka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Jasmine Paolini ADEK BERRY AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP