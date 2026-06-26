Po Rolandzie Garrosie - na którym dotarła do 1/8 finału, przegrywając w dwóch setach z Aryną Sabalenką - Naomi Osaka obrała taką samą strategię, co Iga Świątek, startując w ramach przygotowań do Wimbledonu jedynie w turnieju WTA w Bad Homburg.

Tylko że o ile była podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego zatrzymała się już na pierwszej "przeszkodzie", przegrywając w pierwszy meczu z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Emmą Navarro, tak jego obecna zawodniczka w swoim premierowym spotkaniu wyeliminowała inną Polkę - Magdalenę Fręch. A teraz, po wczorajszym triumfie 6:2, 6:2 nad Jekateriną Aleksandrową jest już w półfinale, w którym zmierzy się z Chinką Wang Xinyu.

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Wróćmy jednak do boju byłej liderki światowego rankingu z Rosjanką, po którym padły znamienne słowa. Naomi Osaka nigdy nie była bowiem - delikatnie mówiąc - specjalistką od nawierzchni trawiastej. Dość powiedzieć, że dopiero drugi raz w karierze zdołała dotrzeć na niej do półfinału. Poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce w Nottingham w 2018 roku.

Japonka jednak powoli czuje się coraz lepiej w tym elemencie tenisowego rzemiosła i poprawia swoje umiejętności oraz samo rozumienie gry. A to - jak sama przyznała - zasługa wspomnianego już Tomasza Wiktorowskiego. Jej wypowiedź na temat Polaka cytuje oficjalny portal WTA.

- Wciąż staram się iść do przodu. Mam swój cel, by rozegrać jak najwięcej spotkań, więc mam nadzieję, że uda mi się to kontynuować - powiedziała Naomi Osaka. I dodała:

Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie gry na trawie, ale teraz czuję się naprawdę dobrze. Tomasz pomaga mi znacznie lepiej rozumieć trawę, więc na tym etapie czuję się bardzo pewna siebie

Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Naomi Osaka Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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