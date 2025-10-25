Wiadomość dla Świątek tuż przed Rijadem. WTA ogłasza. Padły żądania ws. Polki
Iga Świątek przygotowuje się do ostatniego w tym sezonie występu w światowym tourze na turnieju WTA Finals. Polska tenisistka będzie chciała pokonać swoje największe rywalki, powtarzając sukces z 2023 roku. Nie będzie to łatwe zadanie, lecz 24-latka może tu liczyć na drobną "pomoc". Oficjalny portal WTA zaserwował jej bowiem pewną cenną poradę, która padła z ust absolutnej legendy.
W piątek poznaliśmy ostatnią z uczestniczek tegorocznej imprezy WTA Finals. Jako ostatnia prawo występu na kortach w Rijadzie wywalczyła Jelena Rybakina.
Reprezentantka Kazachstanu spełniła warunek, jakim był awans do półfinału turnieju w Tokio, po czym postanowiła wycofać się z dalszej rywalizacji, tłumacząc się problemami zdrowotnymi.
Do walki o prestiżowy tytuł w stolicy Arabii Saudyjskiej staną także: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys oraz Jasmine Paolini.
Jak układa się ranking sił na kilka dni przed startem turnieju? Która z zawodniczek ma największe szanse na triumf? Głos w tej sprawie zabrała na łamach oficjalnego portalu WTA legenda światowego tenisa - Martina Navratilova, ośmiokrotna triumfatorka WTA Finals.
Legenda oceniła Igę Świątek przed WTA Finals. Navratilova wprost o Polce
Była liderka światowego rankingu przyznała, że ma problem w jednoznacznej ocenie ostatnich miesięcy w wykonaniu Igi Świątek, która najpierw rozczarowała w Paryżu, a następnie sprawiła swoim fanom kapitalną niespodziankę na kortach Wimbledonu.
- Mam wrażenie, że w tym roku jest trochę zagadką, biorąc pod uwagę standardy, jakie wyznaczyła w ostatnich sezonach. Nie wygrała tego, czego wszyscy się po niej spodziewali na Rolandzie Garros, a potem dokonała zwrotu akcji i wygrała to, czego nikt się po niej nie spodziewał. Może presja opadła i powiedziała sobie: "Po prostu dam z siebie wszystko" - stwierdziła Navratilova.
Legendarna tenisistka przedstawiła także swoje żądania co do gry Igi Świątek, stawiając jej warunek niezbędny - w jej opinii - do wywalczenia dobrego wyniku w Rijadzie.
- Miała wzloty i upadki, ale wygrała Wimbledon w niesamowity sposób. Spłaszczyła swoje uderzenia i nie martwiła się o to, że spudłuje tu czy tam. Właśnie z takim agresywnym podejściem musi pojechać do Rijadu. To powinno dodać jej pewności siebie - ogłosiła Martina Navratilova.
69-latka nie kryje jednak przy tym, że jej faworytką pozostaje Aryna Sabalenka, która jej zdaniem w Rijadzie może być dla pozostałych tenisistek "zabójczą" rywalką.
- Jest zdecydowaną faworytką na każdej nawierzchni, ale szczególnie na twardym korcie o średnim tempie, który zapewnia solidne odbicie i dobrą przyczepność. Jej uderzenia i tak przynoszą efekty na każdej nawierzchni, a ona ma wtedy dużo czasu, żeby zająć pozycję. Ta nawierzchnia jest wystarczająco szybka, żeby mogła zadać obrażenia i wystarczająco wolna, by mogła przygotować się do uderzeń. Będzie zabójcza na tym korcie - orzekła Martina Navratilova.