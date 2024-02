Po zwycięstwie w turnieju w Dosze Iga Świątek nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Niemal od razu, razem ze swoim teamem, przenosiła się do Dubaju, gdzie rozpoczęły się następne zawody WTA rangi 1000. W 1/16 finału Polka zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens . Mecz rozegrany zostanie na korcie centralnym we wtorek 20 lutego. Początek pojedynku o godzinie 16.00 czasu polskiego.

Przed spotkaniem Iga zwróciła się do kibiców ze specjalnym przesłaniem . "Cześć. Kolejny raz jestem w Dubaju. To wspaniale tutaj wrócić . Mam nadzieję, że będziecie przychodzić, aby oglądać nasze mecze. Jestem podekscytowana tym turniejem, tu zawsze było miło, mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie" - powiedziała w wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Na korcie spędzili razem już setki godzin i oboje znają nawzajem swoje mocne oraz słabe strony. Ale gra sparingpartnera nieraz musi być modyfikowana. Zdarza się tak, że podczas treningów stara się naśladować styl najbliższej przeciwniczki Igi. "Moim zadaniem jest, aby odzwierciedlić to, co może ją [Świątek] czekać w następnym spotkaniu. To oczywiście też jest ważną cechą sparingpartnera, który musi posiadać umiejętność dostosowania się. Ktoś taki musi umieć różnicować grę, raz trzeba uderzać płasko, a innym razem trzeba wcielić się w rywalkę, która używa zagrań rotacyjnych. Myślę, ze jest to wręcz wymagana umiejętność w tej pracy" - wyjaśniał.