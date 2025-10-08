Wiadomo, kiedy kolejny mecz Świątek na Wuhan Open. Dobre wieści dla kibiców

Iga Świątek dzięki rozstawieniu z numerem drugim w stawce turnieju WTA rangi 1000 w chińskim Wuhanie rozpoczęła całe zmagania od drugiej rundy, mierząc się w niej z przedstawicielką Czech Marie Bouzkovą.

Potyczka ta zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Polki, która ograła swoją przeciwniczkę 6:1, 6:1. Tym samym wiceliderka światowego rankingu może się już szykować do gry ze Szwajcarką Belindą Bencic.

Wuhan Open: Wiadomo, kiedy kolejny mecz Świątek. Starcie z Bencic już czeka

Wiadomym jest już nawet, o której obie panie skrzyżują rakiety na Dalekim Wschodzie - we wczesne środowe popołudnie organizatorzy ujawnili bowiem plan gier na czwartek 9 października:

Zgodnie z nim raszynianka ruszy w bój na korcie centralnym nie wcześniej jak o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego (19.00 czasu lokalnego). To całkiem dobre wieści dla jej kibiców w ojczyźnie, bo zdecydowanie bardziej niekorzystną opcją byłaby tu gra o wczesnym poranku. Dla przykładu: pierwsze starcie na centralnej arenie zacznie się z perspektywy Europejczyków o 05.00.

Warto nadmienić, że w czwartek swój kolejny mecz w Wuhanie rozegra także Magdalena Fręch - i według rozpiski dojdzie do tego właśnie nie wcześniej jak o 06.00, choć bardziej prawdopodobny wydaje się tu start w okolicach 06.30 - 07.00. Rywalką łodzianki będzie przedstawicielka Niemiec Laura Siegemund.

Świetny bilans Świątek przeciwko Bencic. Jak skończy się starcie w Wuhanie?

Iga Świątek dotychczas pięciokrotnie mierzyła się z Belindą Bencic i triumfowała tu cztery razy - jedyne zwycięstwo z Polką Szwajcarka odniosła podczas US Open 2021. Raz raszynianka awansowała kosztem tej konkretnej rywalki również bez wchodzenia na kort - w 2023 roku podczas Qatar TotalEnergies Open Bencic poddała spotkanie walkowerem.

Belinda Bencic z Igą Świątek AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP