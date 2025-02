Wiadomo już, co z Igą Świątek. WTA się tłumaczy, mówią o błędzie

Iga Świątek już wie, kiedy zagra. Oto oficjalna drabinka

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Organizatorom zarzucano ustawianie losowania. Jego tajność również nie była dobrze widziana przez kibiców - turniej w Dausze ma rangę 1000, co oznacza, że jest jednym z najważniejszych w sezonie. Decyzja o zamknięciu losowania dla publiczności wydawała się dziwna. Ostatecznie jednak WTA postanowiło wyjaśnić, dlaczego doszło do zamieszania.

WTA się tłumaczy

"Wygląda na to, że osoby będące na miejscu i śledzące losowanie na żywo opublikowały drabinkę, która nie była jeszcze rozlosowana w całości i zatwierdzona jako oficjalna, co wywołało całe nieporozumienie. Drabinka dostępna na naszej stronie internetowej jest prawidłowa i to jedyna wersja, jaką my, jako WTA, przedstawiliśmy" - podsumowano sytuację. Trudno jednak stwierdzić, czy takie wyjaśnienie uspokoi fanów tenisa.