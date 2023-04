Iga Świątek po miesiącu przerwy od gry spowodowanej kontuzją żeber, w Stuttgarcie wróciła do rywalizacji w światowym tourze, inaugurując jednocześnie sezon na kortach ziemnych. Polka w Niemczech wyglądała, jakby w ogóle tej przerwy nie miała, zostawiając w pokonanym polu Qinwen Zheng, Karolinę Pliskova i Ons Jabeur. Mecz z Tunezyjką zakończył się jednak przedwcześnie, bo z powodu kontuzji Jabeur została zmuszona do kreczu po zaledwie trzech rozegranych gemach. W finale z kolei doszło do rewanżu sprzed roku i znów Świątek okazała się lepsza od Aryny Sabalenki wygrywając pewnie w dwóch setach.

Iga Świątek z pokaźnym zarobkiem za zwycięstwo w Stuttgarcie