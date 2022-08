Wiadomo, ile Iga Świątek zarobiła w Cincinnati. Niezła sumka

Amanda Gawron

To był ostatni pokaz sił Igi Świątek przed US Open. Polka po awansie do trzeciej rundy Cincinnati Masters przegrała z Amerykanką Madison Keys 3-6, 4-6. Mimo niezwykle krótkiego występu raszynianki w turnieju WTA 1000, na konto tenisistki wpłynęła niemała kwota.

Zdjęcie Iga Świątek zarobiła niemałe pieniądze w Cincinnati / MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP / East News