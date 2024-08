Weszła do baru i chwyciła za butelkę. Nie kryje, dlaczego Iga przegrała w Paryżu

" Qinwen Zheng wskoczyła za bar, nie krępowała się chwycić butelki i nalać swoim klientom solidną porcję . Łatwo było zapomnieć, że mając 21 lat, dopiero co zyskała prawo do konsumpcji alkoholu w swoim kraju" - czytamy w relacji zamieszczonej na tennis.com.

Qinwen Zheng wraca do zwycięskiego meczu z Igą Świątek. Zdradza klucz do sukcesu

- Kiedy gram w regularnym turnieju i coś mnie zaniepokoi w trakcie meczu, tracę koncentrację. W trakcie igrzysk moja koncentracja była na innym poziomie. Wszystko, co irytowało lub przeszkadzało, po prostu ignorowałam. Chciałabym zachować takie nastawienie do gry na stałe - wyznała już po przybyciu do Nowego Jorku, w oczekiwaniu na start w US Open.