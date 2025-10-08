Werdykt ws. Świątek wydany. Wystarczył jeden mecz w Wuhan. Wątpliwości rozwiane

6:1, 6:1 - takim wynikiem zakończył się pierwszy mecz Igi Świątek w Wuhan. W drugiej rundzie turnieju Polka nie dała żadnych szans Marie Bouzkovej. Czeszkę było stać zaledwie na dwa gemy.

- Miło jest grać w mieście, w którym jeszcze nie byłam. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być. Jest również zadowolona ze swojego występu (...) Dziękuję za przybycie. Już doświadczyłam tego, jak wspaniali są chińscy fani. Dziękuję za obecność. Zapraszam was na kolejne mecze - mówiła "na gorąco" Polka, prosto z kortu.

Alexander Bublik - Yibing Wu. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trenował Williams i Szarapową. Teraz rozpływa się nad Świątek. Podkreślił jedno

W tym sezonie nasza reprezentantka znów nie ściąga nogi z gazu. Świadczy o tym fakt, że w czwartej kampanii z rzędu Świątek wygrywa co najmniej 60 spotkań. Nic dziwnego, że eksperci i byli trenerzy są zachwyceni jej wyczynami. Do tego grona należy m.in. Rick Macci.

Były szkoleniowiec gwiazd, takich jak Venus i Serena Williams, Maria Szarapowa czy Andy Roddick w środowy poranek polskiego czasu opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym podkreślił stabilność formy Polki.

Wciąż odnosi sukcesy, a fani są zachwyceni. Jest jedyną zawodniczką, która wygrała 60 meczów w ciągu czterech kolejnych lat

Obecnie celem Igi Świątek jest triumf w Chinach, który może przybliżyć ją do powrotu na szczyt rankingu. Miano pierwszej rakiety świata jak na razie należy do Aryny Sabalenki. "Iga jest wyjątkowa pod względem mentalnym. Cel jest w zasięgu wzroku, więc będzie walczyć z całych sił, a po zaciętej walce nastąpi koniec" - podsumował Macci.

Na ten moment na koncie Sabalenki widnieje 11,010 punktów, Polka ma ich 8553. Na etapie 1/8 finału WTA 1000 Wuhan Iga Świątek zmierzy się z Belindą Bencić. Szwajcarka nawet nie musiała wychodzić na kort, aby uzyskać awans. Wszystko przez krecz Elise Mertens. Ostatnio Polka pokonała Bencić w półfinale Wimbledonu (6:2, 6:0). Jak będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię Bouzkovą DU XINYI AFP