Werdykt ws. Świątek już zapadł. Najpierw atak po Wimbledonie, a teraz takie słowa

Iga Świątek zostawiła już za swoimi plecami demony pierwszej części sezonu. Polka aż do startu Roland Garros nie potrafiła odnaleźć swojej dobrej dyspozycji, ale wizyta na paryskich kortach kolejny raz w jej karierze okazała się dobrym czasem. Tym razem nie udało się zdobyć tytułu, ale półfinał i zacięta walka o awans do finału z Aryną Sabalenką sprawiały, że pojawił się pewien optymizm.

- Na Roland Garros wyglądała jak człowiek - stwierdził w rozmowie ze "Sport.pl" legendarny John McEnroe, który również zaczął zauważać poprawę podczas paryskiego Wielkiego Szlema. Ta przełożyła się na odniesienie bardzo dobrych wyników na kortach trawiastych, które dotychczas były przecież swoistym nemezis obecnej wiceliderki rankingu WTA.

McEnroe pod wrażeniem Świątek. "Lepiej niż kiedykolwiek"

Polka najpierw dotarła do finału turnieju w Bad Homburg, ale mecz o tytuł przegrała. Los odmienił się podczas Wimbledonu, gdzie Iga znów zagrała w spotkaniu o triumf w całej imprezie, ale w finale zdemolowała Amandę Anisimową. Po tamtym turnieju Polkę ostro skrytykował John McEnroe, któremu nie podobało się, że Iga wyszła na kort w słuchawkach. - Oni (organizatorzy Wimbledonu przyp. red.) nie powinni zezwalać na noszenie słuchawek. Musicie sprawić, że one poczują się dobrze w tej atmosferze, a nie że one puszczają muzykę - mówił wówczas na antenie BBC [WIĘCEJ TUTAJ].

Amerykanin przyznał oczywiście, że Polka zasłużyła na końcowy triumf. - Muszę oddać Świątek, że zasłużyła na to zwycięstwo. Pełne uznanie dla niej. Zagrała fantastyczną godzinę - ocenił wówczas były tenisista. Miesiąc później Świątek pierwszy raz w swojej karierze dotarła do finału na kortach w Cincinnati i wygrała cały turniej, pokazując bardzo dobry tenis.

To sprawia, że do tegorocznego US Open podchodzi jako faworytka do końcowego triumfu. - Niesamowite było to, że odzyskała swój wigor (po Roland Garros przyp. red.). Dobrym doświadczeniem dla niej było to, co przydarzyło jej się w drugiej rundzie US Open. W drugim secie zgubiła rytm, ale nie straciła kontroli i wygrała. Teraz Iga serwuje lepiej niż kiedykolwiek. To może robić różnicę - ocenił w rozmowie ze "Sport.pl" przed meczem z Anisimową.

Tak jak cały świat przez długi czas czekał na pierwszy w historii finał Wielkiego Szlema między Jannikiem Sinnerem i Carlosem Alcarazem, tak teraz żeńska część publiki w dużej mierze wyczekuje walki o ten najważniejszy tytuł między Świątek i Aryną Sabalenką. Droga do tego celu jest jeszcze dość daleka. Polka musi pokonać najpierw Anisimową w ćwierćfinale. Ten mecz już dziś - w środę 3 września. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Alcaraz melduje się w półfinale! Pegula również wśród najlepszych [Day 10] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania US Open Matthew Stockman AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka znajdują się wśród głównych faworytek tegorocznego US Open Ian Johnson/Icon Sportswire/Associated Press/East News / TIMOTHY A. CLARY/AFP/East News East News

John McEnroe MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP