Wciąż gorąco wokół meczu Igi Świątek. Kibice punktują zachowanie Rybakiny

Iga Świątek nie powalczy o kolejne trofeum w tym sezonie. Reprezentantka Polski po udanych tygodniach na zagranicznych kortach i obronionym tytule w Stuttgarcie musiała pożegnać się z finałem we Włoszech. Mimo że w imponującym stylu doszła do ćwierćfinału imprezy w Rzymie, nie zdołała awansować do kolejnej rundy.

"Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy , więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo" - napisała raszynianka na Twitterze.

Znów głośno o Jelenie Rybakinie. Nie pokazała klasy wobec Igi Świątek?

Kiedy liderka rankingu WTA oznajmiła, że nie da rady kontynuować gry, podeszła do siatki, by uścisnąć dłoń rywalki i podziękować jej za całe spotkanie. 23-latka odwzajemniła gest i podeszła do ławki, by spakować swoje rzeczy. Niektórym nie spodobało się chłodne zachowanie sportsmenki.