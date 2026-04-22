Turniej WTA 1000 w Madrycie jest już w pełni, ale Iga Świątek wciąż musi czekać na swój premierowy mecz drugiej rundy, w którym zmierzy się z Darią Kasatkiną lub kwalifikantką Darią Snigur.

W międzyczasie polska tenisistka trenuje w pocie czoła pod skrzydłami trenera Francisco Roiga, a także wywiązuje się ze swoich medialnych obowiązków. Ostatnio udzieliła wywiadu reporterowi kanału "Tennis Legends", który "przywitał" ją w stolicy Hiszpanii, gdzie - jak zaznaczył - ciągle głośno jest o tym, czego Iga Świątek dokonała przed dwoma laty.

- Igo, witamy ponownie w Madrycie. To turniej, który znasz bardzo dobrze. Wygrałaś go w 2024. Wszyscy wciąż mówią o tamtym finale - zagadnął 24-latkę na wstępie wspomniany dziennikarz.

Tamta batalia stanowiła kapitalny, trzysetowy pojedynek, w którym zarówno Polka, jak i Białorusinka wspięły się na wyżyny swoich możliwości, serwując widzom niezapomniane widowisko. Górą wyszła z niego Iga Świątek, wygrywając 7:5, 4:6, 7:6. WTA ogłosiła później tamto spotkanie meczem roku 2024.

Także Iga Świątek ma świadomość, na jakim poziomie stał tamtej finał, co teraz wprost obwieściła, dzieląc się także swoimi refleksjami dotyczącymi pobytu w Madrycie.

- Na pewno to był jeden z najlepszych meczów, jakie rozegrałyśmy przeciwko sobie z Aryną Sabalenką. Miło jest tu wrócić, zwłaszcza ze względu na to piękne miasto. Można tu nie tylko grać w tenisa, ale także świetnie spędzać czas poza kortem na relaksie i dobrej zabawie. Jestem szczęśliwa, że dostałam te kilka dni przed turniejem, by chłonąć te doświadczenia, ale mnóstwo czasu spędzamy także na korcie treningowym, by przystosować się do innych warunków - powiedziała Iga Świątek.

WTA 1000 Madryt. Iga Świątek zabrała głos przed pierwszym meczem

Była liderka rankingu WTA przybyła na Półwysep Iberyjski po swojej inauguracji sezonu na mączce w Stuttgarcie. W Niemczech najpierw pewnie pokonała Laurę Siegemund, a następnie przegrała po trzysetowej rywalizacji z Mirrą Andriejewą

- Miło było rozegrać dwa mecze w Stuttgarcie, by skorzystać z nowych elementów, które wytrenowałam. Zobaczyć, jak działają na korcie. Czułam, że prezentuję wysoki poziom, ale czasami miałam problemy z tym, by utrzymać go przez cały mecz. Powtarzalność i stabilność to na pewno mój kolejny cel. Wciąż potrzeba mi czasu, by pewne rzeczy przerodziły się w automatyzmy. Jestem cierpliwa względem tego procesu. Cieszę się czasem spędzonym na korcie treningowym i czuję, że robimy to, co powinniśmy. Ale potem w trakcie meczu przy presji i stresie ludzie często wracają do starych nawyków. Czuję, że z każdym tygodniem powinno być coraz łatwiej. I nie mogę się doczekać meczów tutaj, w Madrycie, by sprawdzić, gdzie znajduje się mój obecny poziom - powiedziała Iga Świątek.

Odniosła się także do swoich ostatnich na Majorce, gdzie w murach Rafa Nadal Academy ugościł ją legendarny hiszpański tenisista.

- Uwielbiam przebywać na Majorce. To był już mój piąty raz na tej wyspie i czwarta wizyta w akademii. Wykorzystałam ten czas na trening i czerpanie inspiracji od Rafy. Był w stanie pojawić się na dwóch treningach ze mną i jestem za to wdzięczna, ponieważ nie spodziewałam się, że znajdzie na to czas. Podzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Możliwość przebywania na korcie ze swoim idolem była czymś niesamowitym - przyznała nasza zawodniczka.

Iga Świątek Al Bello East News

Iga Świątek FAYEZ NURELDINE AFP

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP

Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport