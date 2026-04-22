Wciąż głośno o tym, co zrobiła Świątek. Mecz roku. Teraz Polka z dumą ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek ma bardzo dobre wspomnienia związane z turniejem WTA w Madrycie. Te dotyczą przede wszystkim 2024 roku, gdy Polka ograła Arynę Sabalenkę w niezwykle widowiskowym finale, nazwanym później meczem roku. W stolicy Hiszpanii wciąż głośno jest o tym, czego dokonała wówczas nasza tenisistka. Zapewnił ją o tym w ramach "przywitania" jeden z dziennikarzy, a sama Iga Świątek wprost odniosła się do tej kwestii.

article cover
Iga Świątek podczas finału turnieju w Madrycie w 2024 rokuOscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP / Thomas COEX / AFPAFP

Turniej WTA 1000 w Madrycie jest już w pełni, ale Iga Świątek wciąż musi czekać na swój premierowy mecz drugiej rundy, w którym zmierzy się z Darią Kasatkiną lub kwalifikantką Darią Snigur.

W międzyczasie polska tenisistka trenuje w pocie czoła pod skrzydłami trenera Francisco Roiga, a także wywiązuje się ze swoich medialnych obowiązków. Ostatnio udzieliła wywiadu reporterowi kanału "Tennis Legends", który "przywitał" ją w stolicy Hiszpanii, gdzie - jak zaznaczył - ciągle głośno jest o tym, czego Iga Świątek dokonała przed dwoma laty.

- Igo, witamy ponownie w Madrycie. To turniej, który znasz bardzo dobrze. Wygrałaś go w 2024. Wszyscy wciąż mówią o tamtym finale - zagadnął 24-latkę na wstępie wspomniany dziennikarz.

Tamta batalia stanowiła kapitalny, trzysetowy pojedynek, w którym zarówno Polka, jak i Białorusinka wspięły się na wyżyny swoich możliwości, serwując widzom niezapomniane widowisko. Górą wyszła z niego Iga Świątek, wygrywając 7:5, 4:6, 7:6. WTA ogłosiła później tamto spotkanie meczem roku 2024.

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Także Iga Świątek ma świadomość, na jakim poziomie stał tamtej finał, co teraz wprost obwieściła, dzieląc się także swoimi refleksjami dotyczącymi pobytu w Madrycie.

- Na pewno to był jeden z najlepszych meczów, jakie rozegrałyśmy przeciwko sobie z Aryną Sabalenką. Miło jest tu wrócić, zwłaszcza ze względu na to piękne miasto. Można tu nie tylko grać w tenisa, ale także świetnie spędzać czas poza kortem na relaksie i dobrej zabawie. Jestem szczęśliwa, że dostałam te kilka dni przed turniejem, by chłonąć te doświadczenia, ale mnóstwo czasu spędzamy także na korcie treningowym, by przystosować się do innych warunków - powiedziała Iga Świątek.

WTA 1000 Madryt. Iga Świątek zabrała głos przed pierwszym meczem

Była liderka rankingu WTA przybyła na Półwysep Iberyjski po swojej inauguracji sezonu na mączce w Stuttgarcie. W Niemczech najpierw pewnie pokonała Laurę Siegemund, a następnie przegrała po trzysetowej rywalizacji z Mirrą Andriejewą

- Miło było rozegrać dwa mecze w Stuttgarcie, by skorzystać z nowych elementów, które wytrenowałam. Zobaczyć, jak działają na korcie. Czułam, że prezentuję wysoki poziom, ale czasami miałam problemy z tym, by utrzymać go przez cały mecz. Powtarzalność i stabilność to na pewno mój kolejny cel. Wciąż potrzeba mi czasu, by pewne rzeczy przerodziły się w automatyzmy. Jestem cierpliwa względem tego procesu. Cieszę się czasem spędzonym na korcie treningowym i czuję, że robimy to, co powinniśmy. Ale potem w trakcie meczu przy presji i stresie ludzie często wracają do starych nawyków. Czuję, że z każdym tygodniem powinno być coraz łatwiej. I nie mogę się doczekać meczów tutaj, w Madrycie, by sprawdzić, gdzie znajduje się mój obecny poziom - powiedziała Iga Świątek.

Odniosła się także do swoich ostatnich na Majorce, gdzie w murach Rafa Nadal Academy ugościł ją legendarny hiszpański tenisista.

- Uwielbiam przebywać na Majorce. To był już mój piąty raz na tej wyspie i czwarta wizyta w akademii. Wykorzystałam ten czas na trening i czerpanie inspiracji od Rafy. Był w stanie pojawić się na dwóch treningach ze mną i jestem za to wdzięczna, ponieważ nie spodziewałam się, że znajdzie na to czas. Podzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Możliwość przebywania na korcie ze swoim idolem była czymś niesamowitym - przyznała nasza zawodniczka.

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Tenisistka w czapce z daszkiem wykonuje energiczny zamach rakietą podczas meczu na korcie, skupiona i zdeterminowana, ujęcie dynamiczne podkreśla moment intensywnej gry.
Iga ŚwiątekAl BelloEast News
Kobieta w sportowej koszulce i czapce z daszkiem podczas meczu tenisowego, gestykulująca dłonią z wyrazem intensywnych emocji na twarzy, sfotografowana na ciemnym tle.
Iga ŚwiątekFAYEZ NURELDINEAFP
Kobieta ubrana w sportowy strój na ciemnym tle, z wyrazem zmęczenia lub frustracji na twarzy, ma upięte włosy i nosi kilka złotych łańcuszków na szyi.
Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja