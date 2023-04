Kibice z ogromnym entuzjazmem zareagowali na powrót Igi Świątek do treningów i na jej zgłoszenie do turnieju WTA w Stuttgarcie. Jednak wcale nie jest tak kolorowo, jakby marzyli o tym fani. Zasygnalizowała to sama tenisistka. "Wiem, że mogę nie być jeszcze w pełni formy" - przestrzegła. A to nie wszystko. Głośno o pewnych niepokojach mówi też Dawid Celt. Zaznacza, że Polka nie jest już w tak komfortowej sytuacji, jak była przed rokiem.