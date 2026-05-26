Ważny komunikat organizatorów ws. meczu Świątek. Oficjalnie przekazali wieści

W niedzielę 24 maja rozpoczęły się zmagania w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego - Roland Garros. Następnego dnia swoją rywalizację rozpoczęła także Iga Świątek, jedna z głównych faworytek do triumfu. 24-latka w swoim pierwszym spotkaniu nie miała jednak większych problemów.

"Na dzień dobry" poradziła sobie w dwóch setach (6:1, 6:2) z młodziutką Emerson Jones. W ten sposób zameldowała się w 2. rundzie zmagań. Tam jej rywalką będzie Sara Bejlek. Czeszka w 1/64 finału wywiązała się z roli faworytki i poradziła sobie ze Sloane Stephens 6:3, 6:2.

Spotkanie to zostało zaplanowane na środę, lecz nie znaliśmy godziny rozpoczęcia meczu. W tej sprawie z pomocą nadeszli organizatorzy turnieju. Szczegóły poznaliśmy we wtorkowe popołudnie. Nasza reprezentantka zagra na korcie centralnym Philippe'a Chatriera. Będzie to pierwszy mecz całej sesji, a jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 12:00.

Nie tylko Świątek wraca do gry. Fręch i Linette w 2. rundzie Roland Garros

Poza informacjami ws. Igi Świątek poznaliśmy także godziny rozpoczęcia spotkań Magdaleny Fręch oraz Magdy Linette. Pierwsza z wymienionych zagra ze Szwajcarką - Jil Teichmann. One zagrają na korcie numer 12 i będzie to trzeci mecz od początku sesji (start o 12:00). 34-latka natomiast będzie miała zdecydowanie trudniejsze i zagra z Jeleną Ostapenko. Panie zagrają jako drugie na korcie numer 7, czyli ok. 13:30.

Relację tekstową "na żywo" z tych starć będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Co ciekawe, Iga Świątek w 3. rundzie turnieju w przypadku awansu zmierzy się z lepszą meczu Jelena Ostapenko - Magda Linette.

Iga Świątek AFP

Magda Linette TIZIANA FABI AFP





