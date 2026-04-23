Ważny komunikat od Świątek z Madrytu. Tylko zeszła z kortu, jaśniej nie mogła

Hiszpańscy kibice licznie przybyli śledzić poczynania Igi Świątek już nawet podczas jej treningu z Lindą Noskovą, przed czwartkowym meczem, którym Raszynianka rozpoczynała swoją batalię podczas turnieju w Madrycie.

Daria Snigur bardzo chciał sprawić niespodziankę i pokonać 4. obecnie zawodniczkę światowego rankingu. O sensacji nie było jednak mowy i Ukrainka mieszkająca obecnie w Warszawie oraz trenująca pod okiem Dawida Celta musiała uznać wyższość naszej zawodniczki, która w 61 minut wygrała 6:1, 6:2.

Fani Igi Świątek doskonale wiedzą, że po ostatnich miesiącach, które nie były dla Polki najlepsze, kolejne zwycięstwa są na wagę złota i niezwykle podbijają one pewność siebie naszej najlepszej zawodniczki. Tuż po zejściu z kortu potwierdziła to sama zainteresowana.

Świątek zeszła z kortu i nadała komunikat. Mocny odzew, wystarczyły trzy zdania

Świątek błyskawicznie po rozegraniu swojego meczu z Ukrainką postanowiła opublikować w mediach społecznościowych krótki post, w którym zawarła kilka zdjęć z niedawnego meczu, a także napisać w dwóch zdaniach swoje odczucia po zwycięstwie. W ostatnim z kolei zwróciła się do fanów po hiszpańsku.

- Jestem szczęśliwa, że jestem w trzeciej rundzie. To zawsze wielka przyjemność rywalizować w @mutuamadridopen. Hasta luego - napisała krótko Raszynianka.

Jej post błyskawicznie zaczął cieszyć się ogromnym zainteresowaniem fanów, zbierając w zaledwie godzinę od momentu opublikowania ponad 12 tysięcy polubień. W komentarzach fani oczywiście życzyli jej powodzenia w kolejnych meczach i gratulowali zwycięstwa z Ukrainką.

W trzeciej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Anna Li. Amerykanka zajmuje obecnie 34. miejsce w światowym rankingu. W drugiej rundzie zmierzyła się ze swoja rodaczką, Alycią Parks i wygrała w trzech setach - 6:2, 6:7(5:7), 6:3.

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie David Ramos AFP

Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie THOMAS COEX / AFP AFP

Iga Świątek wygrała z Madison Keys w ćwierćfinale turnieju w Madrycie Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP

