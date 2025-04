Turniej w Stuttgarcie ma w swoim założeniu przygotować tenisistki do znacznie ważniejszych, pod względem zdobyczy punktowych, zawodów rangi 1000 w Madrycie i Rzymie. No i docelowo - do French Open.

Tylko że bardzo trudno jest się do nie go dostać. To jedyna impreza rangi WTA 500 w przedświątecznym tygodniu, alternatywą jest jedynie WTA 250 w Rouen we Francji, też na kortach ziemnych w hali. Zawodniczki z TOP 30 rankingu WTA muszą się jednak w pierwszej kolejności zgłaszać do turnieju o wyższej randze. A nie dla wszystkich jest tam miejsce. Reklama

Doświadczyły tego w tym roku choćby Marta Kostiuk, która w momencie zamykania zgłoszeń była 29. w rankingu oraz Ons Jabeur - 30. Znalazły się za to dwie Polski: Iga Świątek (WTA 2) i Magdalena Fręch (WTA 27).

Zmiany na liście WTA 500 w Stuttgarcie. Dwa wycofania, skorzystały: Marta Kostiuk i Ons Jabeur

Dla Świątek to szczególne zawody, bo w Stuttgarcie była najlepsza w 2022 i 2023 roku - w obu finałach ogrywała Arynę Sabalenkę. I zdobyła dwa modele porsche, które jest głównym sponsorem turnieju w Stuttgarcie. Rok temu Iga przegrała w półfinale trzysetowy bój z Jeleną Rybakiną, Kazaszka później wygrała całą imprezę. W finale ograła bowiem Martę Kostiuk. Teraz zaś obie nie znalazły się na liście zgłoszeń, którą ogłoszono niecałe trzy tygodnie temu.

Dziś jednak wiadomo już, że Kostiuk to Stuttgartu się wybiera. Z gry wycofały się bowiem: Paula Badosa i Barbora Krejcikova. Pierwszej odnowiła się kontuzja, w Miami zrezygnowała z gry w czwartej rundzie z Alexandrą Ealą. Czeszka z kolei nie występuje od zeszłorocznego WTA Finals - i nie wygląda, by szybko miała pojawić się w rywalizacji. Mimo że zgłaszała się już do kilu turniejów. Reklama

Jelena Rybakina i Iga Świątek, WTA Stuttgart 2024 / THOMAS KIENZLE / AFP

Ich miejsce zajęły zaś: właśnie Kostiuk oraz Ons Jabeur. Tunezyjka wystąpi w Stuttgarcie już po raz czwarty z rzędu, jej najlepszym wynikiem był półfinał w 2023 roku. Doznała wtedy kontuzji i zrezygnowała z dalszej gry w starciu ze Świątek - przegrywała już 0:3. Nazwiska Kostiuk i Jabeur pojawiły się już na oficjalnej stronie Porsche Open.

Turniej w Stuttgarcie zacznie się eliminacjami, 12 kwietnia. Finał zaplanowany tym razem wyjątkowo na... Lany Poniedziałek - 21 kwietnia. Następnego dnia ruszą już zmagania w głównej drabince Mutua Madrid Open.

Przypomnijmy, że te cztery turnieje na mączce są niezwykle istotne dla Świątek. Polka rok temu była najlepsza w stolicach Hiszpanii, Włoch i Francji, w Stuttgarcie zaś dotarła do półfinału. Łącznie zdobyła na ziemi 4195 punktów, teraz będzie ich bronić. Jeśli się nie uda, może przed Wimbledonem dość wyraźnie spaść w rankingu WTA.

Lista startowa WTA 500 w Stuttgarcie:

Aryna Sabalenka (WTA 1)

Iga Świątek (WTA 2)

Coco Gauff (WTA 3)

Jessica Pegula (WTA 4)

Mirra Andriejewa (WTA 6)

Jasmine Paolini (WTA 7)

Qinwen Zheng (WTA 9)

Emma Navarro (WTA 10)

Diana Sznajder (WTA 13)

Danielle Collins (WTA 15)

Beatriz Haddad Maia (WTA 18)

Donna Vekić (WTA 19)

Jekaterina Aleksandrowa (WTA 20)

Ludmiła Samsonowa (WTA 21)

Clara Tauson (WTA 23)

Jelena Ostapenko (WTA 25)

Magdalena Fręch (WTA 27 )

Elise Mertens (WTA 28)

Marta Kostiuk (WTA 24, obecny ranking)

Ons Jabeur (WTA 29, obecny ranking)

Eva Lys (WTA 76, dzika karta)

Tatjana Maria (WTA 82, dzika karta)

Laura Siegemund (WTA 88, dzika karta)

Jule Niemeier (WTA 118, dzika karta)

cztery zawodniczki z kwalifikacji

Iga Świątek, podobnie jak i Sabalenka, Gauff i Pegula - będzie miała wolny los w pierwszej rundzie.

Iga Świątek w Stuttgarcie / MARIJAN MURAT/DPA / AFP