Ważne wieści dla Igi Świątek przed Wimbledonem. Tę datę trzeba zapisać

Dla naszej rodaczki nadchodzący Wimbledon będzie pierwszym i zarazem jedynym turniejem, jaki w obecnie trwającym sezonie rozegra na trawie. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego od paru dni przygotowuje się do zmagań, na których dopiero się rozkręca. Jej najlepszy wynik to zeszłoroczny awans do ćwierćfinału. Polacy marzą o tym, by za nieco ponad dwa tygodnie ten fakt był już jednak nieaktualny i 23-latka dotarła jeszcze dalej. Na temat liderki rankingu wypowiedziało się mnóstwo ekspertów. Nie wszyscy wierzą w jej sukces. "Nie sądzę, że Iga Świątek jest na to gotowa" - wypaliła między innymi Laura Robson na łamach "tennis365.com".