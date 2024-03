Iga Świątek rozpoczęła sezon jako liderka światowego rankingu WTA i wciąż nie schodzi z tronu. Raszynianka w tym roku wygrała już rozgrywki w Dosze i niewątpliwie jest jedną z faworytek do zwycięstwa w bieżących rozgrywkach Indian Wells. Reprezentantka Polski w swoim pierwszym meczu pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:3, 6:0. Teraz tenisistka przygotowuje się do kolejnego starcia w Kalifornii. Jej najbliższą rywalką będzie Czeszka Linda Noskova , która w styczniu wyeliminowała z Australian Open podopieczną Tomasza Wiktorowskiego.

Nasza gwiazda zatem ma okazję do rewanżu. I nie tylko. Polka może wygrać kolejny prestiżowy turniej w tym roku. Sama jednak studzi emocje w sprawie swoich występów.

"Finały WTA w Europie byłyby miłe" - mówi Iga Świątek, koncentrując się na Indian Wells. WIDEO

Szczere wyznanie Igi Świątek. "Osiągnęłam znacznie więcej, niż się spodziewałam"

Nie da się ukryć, że sukcesy raszynianki na kortach tylko podsycają apetyty kibiców. Przed reprezentantką Polski jeszcze kilka wielkoszlemowych turniejów w tym roku i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Niewątpliwie liderka światowego rankingu WTA upatrywana będzie w roli faworytki do zwycięstwa we Francji. Co ciekawe, 22-latka mimo licznych tytułów na koncie, twierdzi, że nie nakłada na siebie presji przed rozgrywkami. Na konferencji prasowej podczas rozgrywek w Indian Wells raszynianka szerzej opowiedziała o swoich zmianach, jakie wdrożyła ze sztabem.