Ważne słowa eksperta przed meczem Świątek. Polka ma się czego obawiać?

Po niezbyt udanym występie w Stuttgarcie Polka udała się do słonecznej Hiszpanii, gdzie 22 kwietnia rozpoczął się turniej WTA 1000 w Madrycie. Tak jak podejrzewali eksperci i dziennikarze, w finale tej imprezy doszło do starcia dwóch najlepszych zawodniczek świata - Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Choć do tego pojedynku jako obrończyni tytułu przystąpiła Białorusinka, to jednak Polka opuściła stolicę Hiszpanii z kolejnym trofeum.

