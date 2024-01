Ważna wiadomość ws. Igi Świątek, jest komunikat WTA. Nie mogło być inaczej

WTA ogłasza. Iga Świątek będzie broniła tytułu w Dosze

W tym sezonie - bez niespodzianki - Iga Świątek postara się podtrzymać fenomenalną passę . Poinformowała o tym organizacja WTA , publikując komunikat dotyczący wstępnej listy zgłoszeń do turnieju w Dosze.

Jedenaście triumfatorek Wielkiego Szlema, na czele z numerem 1 na świecie i dwukrotną obrończynią tytułu Igą Świątek, znalazło się na wstępnej liście zgłoszeń do turnieju Qatar TotalEnergys Open 2024. Turniej WTA 1000 rozpocznie się 11 lutego.

Do turnieju przystąpi 46 najlepszych zawodniczek z rankingu WTA - stan na 15 stycznia - z trzema wyjątkami: Madison Keys, zmaga się z kontuzją barku, a Petra Kvitova oraz Belinda Bencic są na urlopie macierzyńskim