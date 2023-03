Ważna rocznica dla Igi Świątek. Wskoczyła na szczyt z przytupem

Dokładnie 26 marca 2022 roku Iga Świątek zapewniła sobie awans na fotel liderki światowego rankingu. Zrobiła to dzięki wygranej w drugiej rundzie Miami Open. Po spotkaniu z Viktoriją Golubić otrzymała kwiaty. Została pierwszą w historii osobą z Polski na czele tenisowego zestawienia. Co jednak ważniejsze, utrzymuje się na szczycie do teraz.