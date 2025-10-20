Walkower Ukrainki ze Świątek. Nagle się skarży. Szok, naprawdę to powiedziała

Iga Świątek przygotowuje się do rywalizacji w ramach WTA Finals. Będą to już piąte takie zawody z udziałem raszynianki. Do zmagań w Rijadzie dojdzie w dniach 1-8 listopada. Polka oczekuje na poznanie wszystkich swoich przeciwniczek.

Obecnie wiadomo, ze w WTA Finals, poza Świątek udział wezmą również: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys i Jasmine Paolini. O ostatnie miejsce w turnieju rywalizują Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina. Kazaszka właśnie wygrała turniej WTA 500 Ningbo. Aby to ona mogła zagrać w Rijadzie, musi dotrzeć co najmniej do półfinału przyszłotygodniowych zawodów w Tokio.

Ukraińska tenisistka udzieliła wywiadu, wspomniała o Świątek. Niedawno oddała mecz z Polką walkowerem

Wywiadu portalowi tennis365.com udzieliła ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Zawodniczka zajmuje obecnie 28. miejsce w rankingu WTA. W rozmowie wspomniała o Idze Świątek oraz Arynie Sabalence, a więc dwóch najlepszych obecnie tenisistkach na świecie.

Kostiuk mierzyła się z raszynianką trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była Świątek, która wygrywała do zera. W sierpniu tego roku, przy okazji WTA Cincinnati miało dojść do czwartego pojedynku zawodniczek. Ukrainka oddała jednak walkowera, z powodu kontuzji prawego nadgarstka. W efekcie Polka automatycznie awansowała do 1/8 finału. Jak dobrze pamiętamy, raszynianka wygrała tegoroczną edycję tysięcznika.

"Czuję się od nich mniejsza". Kostiuk szczerze o rywalizacji ze Świątek i Sabalenką

Marta Kostiuk, w opublikowanym na portalu tennis365.com wywiadzie skupiła się przede wszystkim na opisaniu rywalizacji z Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Przede wszystkim, mówiła o przewadze, jaką mają wymienione zawodniczki nad Ukrainką. Najpierw przyznała jednak, że nie jest do końca zadowolona z kończącego się sezonu. Stwierdziła, że jest dużo pozytywów, ale są również problemy, z którymi musi się zmierzyć.

Przede wszystkim Martę Kostiuk boli to, że nie wielokrotnie przegrywała pojedynki z tenisistkami z najlepszej dziesiątki rankingu WTA. Przyznała, że odczuwała przez to frustrację. Uważa też, że "przeszkoda goniła przeszkodę" oraz "nie miała szczęścia do losowań".

Za chwilę Ukrainka wypowiedziała się o rywalizacji z Igą Świątek. Wspomniała o tym, że ostatnio grała z Polką ponad rok temu. Określiła raszyniankę jako "bardzo silną" zawodniczkę. Kostiuk wspomniała też o grze przeciwko Sabalence, którą opisała jako "ciężką walkę".

Następnie zaczęła szukać powodów w sferze anatomicznej, dla których to Kostiuk nie jest w stanie dorównać Idze Świątek czy Arynie Sabalence. Przyznała, że niektóre zawodniczki mają "wyższy poziom testosteronu", więc naturalne jest, że pomaga im to w lepszej grze. Ukrainka powiedziała, że czuje się przez to "mniejsza", co wymaga od niej cięższej pracy oraz więcej biegania po korcie w trakcie meczu.

W tym momencie Ukrainka została zapytana przez dziennikarza serwisu tennis365.com, jak można pokonać tę fizyczną przepaść. Przyznała, że "musi wykorzystać wszystkie swoje atuty w stu procentach". Jeszcze raz zaznaczyła, że jej rywalki mają nad nią przewagę z powodu swojej anatomii.

- Patrzę na zdjęcia, kiedy podajemy sobie ręce przy siatce i wyglądam na o wiele mniejszą niż niektóre moje przeciwniczki (...) Jest wiele rzeczy, które mogę zrobić, żeby być lepsza, ale one mają nade mną przewagę - mówiła Marta Kostiuk.

