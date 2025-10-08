Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walkower o poranku. Zapadło rozstrzygnięcie ws. Świątek. Wszystko jasne na WTA Wuhan

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Wczoraj Iga Świątek jako pierwsza wywalczyła awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka w pewnym stylu pokonała Marie Bouzkovą 6:1, 6:1 i mogła spokojnie myśleć o czwartkowej rywalizacji o ćwierćfinał. Dzisiaj nasza reprezentantka miała poznać swoją przeciwniczkę w batalii o najlepszą "8". I można powiedzieć, że została ona wyłoniona, ale w niecodziennych okolicznościach. O rozstrzygnięciu w meczu Belinda Bencić - Elise Mertens zadecydował walkower.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w WuhanJUNG YEON-JEAFP

Tegoroczny start w turnieju WTA 1000 w Wuhan jest dla Igi Świątek debiutem w tej lokalizacji. Nasza reprezentantka nie miała do tej pory okazji rywalizować w królestwie Aryny Sabalenki. Nazwa nie bez przyczyny, bowiem Białorusinka wygrywała trzy ostatnie edycje zmagań - w 2018, 2019 i 2024 roku. Wczoraj raszynianka rozegrała swój premierowy pojedynek. Jej przeciwniczką była Marie Bouzkova. Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu wygrywała większość kluczowych akcji, co przerodziło się w bardzo pewne zwycięstwo - 6:1, 6:1. Dzięki temu 24-latka jako pierwsza zapewniła sobie awans do trzeciej rundy.

Zobacz również:

Magda Linette i Clara Tauson walczyły wspólnie o awans do drugiej rundy debla na turnieju WTA 1000 w Wuhanie
Tenis

Magda Linette z drugą szansą w Wuhan. Polka zagrała z Tauson. Smutek Dunki na koniec meczu

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Dzisiaj Świątek ma dzień wolny od rozgrywania spotkań, będzie mogła spokojnie potrenować przed batalią o najlepszą "8" ostatniego tysięcznika w tym sezonie. W środę, wśród 14 pozostałych spotkań drugiej fazy singla, miał się odbyć pojedynek, który wyłoni kolejną przeciwniczkę dla Igi. Wszystko miało się rozstrzygnąć między dwiema zawodniczkami - Belindą Bencić i Elise Mertens. Obie przebrnęły przez premierową rundę bez straty seta. Zanosiło się na ciekawą potyczkę, ale finalnie do niej nie doszło.

    Zobacz również:

    Iga Swiątek i Emma Navarro
    Tenis

    Chińczycy wiwatują, Świątek nie dostanie rewanżu. Ostatnia pogromczyni Polki za burtą

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      WTA Wuhan: Bencić kolejną rywalką Świątek. Nagłe wycofanie Mertens

      O poranku czasu polskiego na stronie WTA pojawił się komunikat, że Elise Mertens wycofała się z dalszej rywalizacji na turnieju WTA 1000 w Wuhan z powodu kontuzji dolnej części pleców. Belgijka zrezygnowała także z deblowych rozgrywek. W związku z tym to Belinda Bencić będzie rywalką Igi Świątek w czwartkowym meczu o ćwierćfinał ostatniego tysięcznika w tym sezonie.

      Zobacz również:

      Aryna Sabalenka i Rebecca Sramkova
      Tenis

      Sabalenka czekała, na korcie decydowały się losy. A jednak Słowaczka. Awans niżej notowanej

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Tym samym czeka nas rewanżowe starcie za półfinał tegorocznego Wimbledonu. W nim Polka nie dała większych szans reprezentantce Szwajcarii, wygrywając 6:2, 6:0. Później raszynianka nie straciła ani jednego gema w decydującym pojedynku o trofeum z Amandą Anisimovą. W sumie 24-latka skończyła londyńskie zmagania z serią 20 wygranych gemów z rzędu. Tym razem zapowiada się na bardziej wyrównaną potyczkę między Świątek i Bencić. Zwłaszcza, że mistrzyni olimpijska zaoszczędziła sporo sił, nie musiała dzisiaj walczyć w upalnych warunkach, jakie panują w tej lokalizacji. Wkrótce poznamy godzinę jutrzejszego meczu.

        Zobacz również:

        Daria Kasatkina przedwcześnie zakończyła sezon
        Tenis

        Rywalka Świątek zakończyła sezon, a teraz takie doniesienia. Rosjanie byli bezwzględni. Uderzyli w czuły punkt

        Maciej Brzeziński
        Maciej Brzeziński
        Giovanni Mpetshi Perricard - Holger Rune. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Zawodniczka tenisowa w białym stroju sportowym z zaciśniętą pięścią i wyrazem determinacji na twarzy, dynamiczna poza sugerująca moment po udanej akcji na korcie.
        Iga ŚwiątekHenry NichollsAFP
        Belinda Bencic
        Belinda BencicMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
        Elise Mertens
        Elise MertensMARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja