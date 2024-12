To jednak nie oznacza, że druga rakieta świata może spać spokojnie. Odwołać od podjętej decyzji może się bowiem Światowa Agencja Antydopingowa. - Jak w każdej tego typu sprawie, WADA rozpatrzy decyzję ITIA i zastrzega sobie prawo do odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, jeśli okaże się to stosowne - tłumaczył już wcześniej w rozmowie z PAP rzecznik WADA, James Fitzgerald. Ma na to czas do aż do 9 stycznia 2025 roku, a nawet dłużej, jeśli w trakcie weryfikacji sprawy zdecyduje się na skierowanie dokumentacji do Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa, by ta przeanalizowała ewentualne problematyczne kwestie.