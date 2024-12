WADA już reaguje na sprawę Świątek. Jest plan działania, konkretna data

WADA reaguje na sprawę Igi Świątek

W innej sytuacji znalazł się Jannik Sinner. Choć początkowo przyjęto jego wyjaśnienie związane z nieumyślnym przyjęciem klostebolu zostało przyjęte przez ITIA, WADA postanowiła bliżej przyjrzeć się sprawie i ostatecznie aktualny numer 1 światowego rankingu stanie przed CAS. Powodem okazało się źródło skażenia - substancja dostała się do ciała Sinnera przez fizjoterapeutę w wyniku przypadkowej transmisji maści zawierającej klostebol . TMZ w melatoninie nie powinno występować, tu doszło zaś nie do błędu producenta leku, a błędu osoby trzeciej. Może się okazać, że Włocha czeka nawet rok zawieszenia.

WADA wprowadzi nowe przepisy

Choć nie zmieni to w tej chwili nic w sprawie Igi Świątek ani Jannika Sinnera (na wprowadzenie przepisów w życie trzeba poczekać dwa lata), to mają one ułatwić sprawy przy innych sportowcach, gdzie mogło dojść do mimowolnego dopingu. To jednak nie wszystko. Zmieniono również minimalne poziomy raportowania.