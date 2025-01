"W zawodowym tenisie to się nie zdarza". Świątek odegrała, ale co zrobiła Keys? Blamaż

W czwartek 23 stycznia reprezentantka Polski podeszła do współzawodnictwa w półfinale wielkoszlemowego turnieju i skrzyżowała rakietę z Madison Keys . Ta tanio skóry nie chciała sprzedać i jako pierwsza zmusiła Świątek do rozegrania trzeciego seta w meczu. Po drodze zdarzyła jej się jednak poważna wpadka.

Mocne potknięcie Keys w meczu ze Świątek. Oddała Polce punkt za darmo

W pierwszej części gry, przy stanie 5:4 w gemach na korzyść drugiej rakiety świata, doszło do wymiany, podczas której Iga Świątek odbiła piłkę wysoko ponad kort. Keys miała sporo czasu by ustawić się blisko środka placu gry i wydawało się, że nie będzie miała problemu by zdecydowanie uderzyć na pole oponentki...