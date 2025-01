W WTA nie czekali na mecz Sabalenki. Kluczowa informacja dla Igi Świątek

Nie oznaczało to jednak, że zaktualizowany ranking WTA zostanie opublikowany zaraz po ich zakończeniu. Dopiero w niedzielę nad ranem polskiego czasu zakończył się turniej ITF W75 w Nonthaburi w Tajlandii - ostatni, którego wyniki też muszą trafić do tego rankingu. I tak się stało - organizacja opublikowała kolejną listę jeszcze przed rozpoczęciem hitu dnia w Melbourne, czyli starcia Aryny Sabalenki z byłą mistrzynią US Open Sloane Stephens. Ale już po zakończeniu kilku innych spotkań.